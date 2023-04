Szexi, áttetsző ruciban mutatta meg, hogy milyen bomba formában van Tolvai Reni

Nincs mit rejtegetnie, de nem is volt ez soha stílusa Tolvai Reninek: mindig is szerette megmutatni, amije van. Ami szép, az szép, vallja. Legutóbbi képén is egy minden kerekded idomát sejtető fekete passzos rucit visel, melyen a női szemek is megakadnak, nemhogy a férfiaké...

– TR coming soon – írta képe alá. Így akarta rövid úton kifejezésre juttatni, hogy lehet, sőt kell számolni vele mostanság. Mind a zenei világban (komolyan dolgozik új albumán), mind fizikálisan is bomba formába hozta magát: 20 kilótól szabadult meg nemrégiben. Reni friss képe valószínűleg az egyik klipjének a forgatásán készülhetett, egy parkolóban, félhomályban, azonban a fények még talán még jót is tettek a szépséges és fotogén Reninek. Az énekesnő a rajongókkal azt is megosztotta, egyik újévi fogadalma volt, hogy lefogyjon, ezért edzeni jár, és életmódot is váltott. Illusztrációként egy képmontázst is mutatott nemrég, hogy bizonyítsa, miből lesz a cserebogár. Valóban, szembetűnő a változás, hiszen sokkal dögösebb, mint valaha!

Reni ma már nagyon figyel a külsejére is – Fotó: Tumbász Hédi

Kállay sem megy el mellette

Nem tudni, hogy a látványos változás tette meg a dolgát, vagy csak nem bírták egymás nélkül tovább. Tolvai Reni és Kállay-Saunders András 11 évnyi együttlét után tavalyelőtt mondta ki, hogy kapcsolatuk zátonyra futott. Azóta állítólag újra összejöttek, több, félreérthetetlen jel is erre mutatott: tavaly novemberben együtt látták őket bulizni, majd az énekesnő születésnapi buliján is feltűnt András a háttérben...Úgy tűnik, András sem tudott és nem is akart elmenni a gyönyörű Reni mellett.