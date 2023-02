Durva: Így nézett ki Tolvai Reni a több mint 20 kilós fogyása előtt

A 31 éves énekesnő ugyanis egy előtte-utána összeállítást osztott meg a követőivel, melynek köszönhetően sokaknak juttatta az eszébe, hogy hogyan is festett nagy fogyása előtt, hiszen már egy jó ideje, szinte mindenkinek csak a csodás alakjával él az emlékezetében. Na, meg persze azt is, hogy azoknak is van remény, akik hozzá hasonlóan súlyfelesleggel küzdenek.

Tolvai Reni egy budapesti divateseményen Fotó: Metropol/Szabolcs László

A számokat nézve: Reni még tavaly árulta el, hogy összesen 23 kilótól sikerült megszabadulni az életmódváltásának köszönhetően. Már többször is elmondta, hogy, a sikerének egyik titka a dobozolásban rejlik, azaz saját maga főzi az ételeit, és ezeket viszi a fellépéseire is.

Rosszul érzed magad a bőrödben? Tudom, mit érzel, egész életemben azt mondták nekem fellépéseken, hogy »de kár érte, pedig milyen szép az arca«. Ha nekem sikerült, neked miért ne sikerülne? Te vagy a kulcs

– írta posztjában az énekesnő.