"Andinál soha nem talál jobbat" - hadjáratot indítottak a rajongók Marics Peti ellen

Bár már napok teltek el, még mindig bukkannak fel az interneten olyan személyek, akik azzal vádolják Marics Petit, hogy illetlen ajánlatokat tesz fiatal lányoknak. Szülők, testvérek, barátok verbuválódtak össze, hogy megosszák a saját történetüket, miszerint a ValMar sztárja a koncertek után becserkészi a rajongóit, felajánlja, hogy töltsenek egy kis időt kettesben és nemleges választ egyáltalán nem fogad el. A hozzátartozók közül többen azt is leírták, hogy ezek után nem engedik el a gyermekeiket a koncertekre, s remélik, hogy az ügynek lesz retorziója.

Marics Petit Tóth Andi rajongói támadták be? (Fotó: Bors)

"Mivel többen is írtatok, felszólaltatok, elmondanám, hogy pár héttel ezelőtt a húgom azzal menőzött, hogy ez a macskajancsi Marics gyerek felajánlotta magát neki egy koncert után. Aztán amikor megjelölte a közös képén, akkor Marics írt neki, hogy áll még az ajánlata. Őszintén remélem, lesz ebből ügy, mert ahogy látom, jelentkeznek szép számban a szülők" - írta Tibor abban a bizonyos XI. kerületi Facebook csoportban, a Bors pedig felkereste az érintett felet. Marics Petit nem sikerült elérniük, és a menedzsere sem szeretet volna nyilatkozni, ellenben az énekes barátja élből elutasította a vádakat. Akkor azt mondta, el sem tudja képzelni, hogy Marics ilyet tett volna...

Peti értetlenül áll az eset előtt

A Ripost-nak most híresség közeli ismerőse adott interjút, melyben fény derült többek között arra is, hogy Petit megviseli az ügy. Főként azért, mert a közvetlen környezetét is érinti a dolog.

"Ámulva olvastam azokat a kommenteket, melyeket állítólag szülők, testvérek fogalmaztak meg Petiről. Régóta ismerem őt, tudom, hogy semmi alapja nincs ezeknek a rágalmaknak, hiszen sosem kezdene ennyivel fiatalabb lányokkal. Arról nem is beszélve, hogy ajánlgatni sem fogja magát... Az viszont egyértelműen látszik, hogy azóta jelennek meg ilyen jellegű kommentek, mióta Peti és Andi nem alkot egy párt" - kezdte a Ripost-nak Marics jóbarátja, aki szerint nem csak az énekes ellen indítottak hadjáratot, de az állítólagos új barátnője, Gyopár ellen is.

Nagyon rossz irányba halad ez a történet, mert ezek súlyos vádak, amivel nem lehet csak úgy dobálózni. Beszélgettünk erről Petivel is, és ő sem érti, mi történik. Már Gyopárral kapcsolatban sem értette, hogy neki például miért írogatnak Andi rajongói, sokszor nyomdafestéket nem tűrő módon, csak azért, mert szerepel a ValMar klipjében. De ugyanez történt a szakítás után is, megrögzötten kapta az üzeneteket, hogy Andinál soha nem talál jobbat, stb...

- tette hozzá az informátor, aki reméli, hogy hamarosan véget ér ez a rémálom Peti számára, hiszen hiába nem beszél róla, megviseli az ügy.