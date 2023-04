Szent a béke? Visszaköltözhetett Király Viktorhoz a felesége

Év elején robbant a hír, miszerint válságba került Király Viktor és Virág Anita házassága. Bár a sztárpár eleinte tagadta, hogy bármi problémájuk lenne, végül az énekes beismerte, hogy hullámvölgybe jutott a kapcsolatuk. Nem sokkal később azt is elkezdték pletykálni, hogy Anita már hónapokkal ezelőtt el is költözött Viktortól, sőt közös gyermeküket, Kolent is magával vitte. Nem meglepő módon, az énekes akkor nagyon maga alá került, hiszen csak alkalmanként láthatta a kisfiát, az elmúlt hetekben azonban váratlan fordulat következett be.

Fotó: Máté Krisztián

Szent a béke Király Viktor és felesége között?

Megmentették a házasságukat?

Korábban egy szakértő is megszólalt a sztárpár házasságáról, aki azt mondta, kellő tisztelettel és szeretettel megmenthető bármilyen kapcsolat. Úgy tűnik, Viktorék jó úton járnak, hiszen a közösségi médiában is egyre többet mutatkoznak együtt, szívecskével üzennek egymásnak, Anita pedig egy utazással is meglepte férjét a születésnapja alkalmából. Sőt, nemrég kisfiuknak együtt választottak óvodát... Egyértelmű tehát, hogy dolgoznak a kapcsolatukon, s az is lehet, hogy szintet is léptek. Az énekes a hétvégén ugyanis kirándulni volt, amiről egy felvételt is készített a rajongóknak.

Már három éve itt lakunk ezen a környéken. Nem teljesen Pilisborosjenőn, hanem Budapest szélén, Üröm határán. Mindig elcsodálkozom, milyen gyönyörű hely. Egyszerűen hihetetlen, nagyon megnyugtató

– hangzik el Viktor videójában, amiben meglepő módon többes számban beszél az otthonáról. Ez akár azt is jelentheti, hogy Anita visszaköltözött hozzá Kolennel, s bár egyértelmű jelét még nem adták mindennek, a közösségi oldaluk árulkodó... Anita mintha a Viktorral közös házból posztolna, legalábbis a képek erről tanúskodnak.