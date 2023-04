"Próbálok magyarázatot keresni..."– aggódnak a rajongók Oláh Ibolyáért – Videó!

Furcsa pillanatokat rögzített a kamera a Sztárban Sztár hetedik élő show-jában! Oláh Ibolya a nézők szerint ezúttal is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, így már sokadszorra ő lett az adás legjobbja. Mégis, mikor Tilla éppen az eredményt hirdette, az énekesnő valahol máshol járhatott.

Furcsán viselkedett a Sztárban Sztár műsorában Oláh Ibolya Fotó: Bors

Társai azonnal gratuláltak neki, míg ő értetlenkedve állt a történtek előtt, de aztán felugrott a helyéről és nagy mosollyal az arcán integetett a kamerába. A következő pillanatban azonban már Gubik Petrához fordult segítségért, aki még egyszer elmondta azt, amit feltehetőleg Tilla is. Ekkor tudatosulhatott Ibolyában, hogy ismét napi győztes lett, a meglepettségét pedig nem is tudta leplezni: egy szép magyar szóval reagált a nézők döntésére.

Aggódnak a rajongók

A műsorban történtek természetesen a rajongókat is foglalkoztatják, próbálnak magyarázatot találni arra, mit is láttak. Abban viszont egyetértenek, hogy úgy tűnik, mintha Ibolya fejben máshol lenne az adások alatt.

"Olyan furcsa nekem Ibolya... Én nagyon kedvelem őt, és a hangjáért is odáig vagyok, de még nekem is szemet szúr, amit a műsorban csinál. Amikor Tilla elmondta, hogy ő lett a napi győztes, azt sem tudta, hogy hol van. Mintha fejben egy másik világban lenne. Próbálok erre magyarázatot keresni, de egyszerűen nem megy..." – fakadt ki egy kommentelő a műsort látva, akivel egyébként többen is egyetértettek.

Amúgy a backstage videokban (pl. Petra insta storyjában) is látszik, hogy teljesen máshol van fejben

"Valóban jó hangja van és tehetséges, de ez a műsor nem neki való. Az ő hangszínét nehéz változtatni, így a hangutánzások sem mennek neki olyan jól. A viselkedése emellett pedig csak hab a tortán."

Te mit gondolsz erről?