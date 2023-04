„Olyan törékeny az élet...” – Ördög Nóra egy tragédiáról számolt be

Ma reggel a Teotihuacan piramisnál, ahol mi is hőlégballonoztunk, lezuhant egy hőlégballon és ketten meghaltak. Úgyhogy épp most mondtam le a holnapi hőlégballontúrát, amit foglaltam, hogy a családdal együtt elmegyünk. Nem gondolom, hogy jó érzéssel föl lehet szállni most, egy nappal a tragédia után. És akkor már visszafelé nem gondolkodom, hogy mi meg másfél héttel ezelőtt voltunk ugyanott...