Elege lett L.L. Juniornak, kiosztotta Fekete Vonatos zenésztársát

Újabb fordulat, tovább dagad a botrány, most egymásnak estek a Fekete Vonat rapperei. L.L. Junior és egykori zenésztársa csapott össze. Beat már a munkásszállón sincs, barátai tartják el, azt mondja, ha nem adnának neki enni, hajléktalan lenne. A nagy visszatéréssel pedig milliókat kapott ő is. Most mégis alkalmi munkákból él. Dalszövegben üzent.

Fotó: Máté Krisztián

Junior felháborodott ezen, elege van, hogy őt hibáztatják. Most a TV2 kamerája előtt osztotta ki egykori zenésztársát.

"Engem hibáztatni bármiért is nem lehet. Nem akarok beleszállni ebbe, bennem sokkal több a szeretet. De én ugyanolyan szerződéssel rendelkeztem, mint ők, sőt mi több, én előleget sem vettem fel. Ők viszont több előleget vettek fel, mint ami járt volna valójában. És nem kellett visszafizetniük ezt a pénzt, a koncert szervezője a tartozásukról lemondott. Mindenki gáláns volt velük. Erre azt illik mondani, hogy köszönöm szépen!" - mondta L.L. Junior.

Beat és Fatima a koncert előtt 3,5-4 millió forintnyi előleget vett fel, Fatima elvileg autót vett belőle, Beat pedig az adósságait törlesztette. De nem tudott napirendre térni afelett, hogy nem kapta meg a tervezett 10 millió forintot. A koncert után olyan megjegyzéseket tett, hogy "itt valami furcsaságok vannak" és ő mindenképpen utána szeretne ennek járni. Valamint azt sérelmezte, hogy mindhármójuknak ugyanolyan részesedést kellett volna kapniuk. Dühét dalba is foglalta, amit L.L. Juniornak címzett.

"Na hello diló, hol a sok millió? Poharamba még sincs pezsgő csirió. Csak ilyen pirinyó vagy, hogy ha ellenem vagy dilinyó" - áll a dalban.

Mindeközben L.L. Junior a saját bevételét - 1,5 milliót - gyerekeknek adományozta.

"Akkor volt beígérve pénz, ha magas szintű dolgot tudtunk volna hozni. Teltház volt, de mennyi tiszteletjeggyel... Több év után érhet el valaki olyan sikert, hogy beárazhatja magát 5-6-8 millió forintra. Ezt a Fekete Vonat elérte egy este alatt. Azt, hogy sajnos nem tudtak a többiek élni ezzel és a menedzsment vagy a sors helyett keresnek valakit, akit hibáztathatnak, azt nagyon sajnálom" - tette hozzá Junior.

Cikk létrehozása