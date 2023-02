Munkába menekül Kucsera Gábor a válása során

A napokban robbant a hír, hogy Tápai Szabina és Kucsera Gábor házassága zátonyra futott. Az egykori kézilabdás tálalt ki az elmúlt év viszontagságairól. Többek között arról is, hogy bár a két fél között nagyon jó a viszony, és a gyerekek egy örök kapocs lesz közöttük. Sajnos a házasságuk már menthetetlen, és Szabinában csak most ért meg a döntés, hogy beszéljen róla. Azt is tisztázta, hogy még nem adták be a válókeresetet, de már csak anya és apaként hivatkoznak egymásra, sem mint házastársakra. Kucsera Gábor azonban szinte menekül a nyilvánosság elől, és nem szeretne bármit is hozzáfűzni a korábban elhangzottakhoz.

Fotó: Czerkl Gábor

A sportoló korábban már elmondta a Borsnak, hogy új szenvedélyeket talált magának, akkor még senki nem tudhatta, hogy ennek is feltehetőleg ez lehetett az oka.

Tavaly nagy sikere volt a gyerekek és szüleik körében is a Kucsi Tanyának, ahol a kicsik belekóstolhattak az igazi, vidéki életbe. Kucsera Gábor már akkor nagy lelkesedéssel vetette bele magát a következő év szervezésébe. Emellett másik szenvedélyének is hódol, hiszen az asztalosmunkába is belefogott ebben a nehéz időszakban.

Nem pihentem sokat a táborozás után, pénteken vége volt, és már hétfőn vissza is tértem a műhelybe. Szerencsére rengeteg munkám van ott is, így nem unatkozom majd. Úgy érzem, hogy ezzel a két elfoglaltsággal most új szenvedélyekre találtam, amelyek kikapcsolnak és feltöltenek. Persze a sportot sem hagytam abba, csak háttérbe szorult kicsit. Ha lehet, azért a reggeli vagy az esti időszakban eljárok edzeni

– mondta tavaly nyár végén, amikor már feltehetően külön éltek Szabinával.