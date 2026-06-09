Lisztes Krisztián fontos üzenetet kapott Frankfurtból

Kilenc labdarúgóját hat különböző bajnokságba adta kölcsön a 2025/26-os szezonra a labdarúgó-Bundesliga 8. helyén végzett Eintracht Frankfurt. A német csapat a magyar NB I-be is küldött két fiatalt tapasztalatszezés és fejlődés céljából: Lisztes Krisztiánt nevelőegyesületéhez, az Ferencvároshoz, a frankfurti születésű magyar Fenyő Noah-t pedig Újpestre. Az Eintracht sportigazgatója most mindkettejükről pozitívan nyilatkozott.

Lisztes Krisztián már kétszeres kupagyőztes a Fradival, az Eintracht sportigazgatója bizakodik a formajavulása láttán – Fotó: László Szirtesi/Getty Images

Timmo Hardung szerint a Fraditól tavaly 6 millió euróért (2,2 milliárd forint) érkezett, majd egy mellőzéssel telt frankfurti szezon után hazaküldött Lisztes dolgát – ahogy korábban náluk is – megint sérülések nehezítették. A zöld-fehéreknél is megjárta a tartalék csapatot, de tavasz végére már felfelé ívelt a formája.

Trotz zuletzt aufgekommener Kritik soll Timmo Hardung bei der #Eintracht vorerst fest im Sattel sitzen. Einem Medienbericht zufolge setzt Markus Krösche weiterhin auf den Sportdirektor der #SGE.https://t.co/cXRjXA5hcT — SGE4EVER.de (@SGE4EVERde) June 4, 2026

Lisztes Krisztián főnöke: Visszanyerte a bizalmat

„Különösen a szezon második felében volt érzékelhető a fejlődés. A végén játékperceket kapott a kupadöntőn (Lisztes a ZTE ellen 1-0-ra megnyert MK-finálé 106. percében állt be – a szerző), ami jól mutatja, hogy újra visszanyerte a bizalmat. További tapasztalatokat gyűjtött Magyarországon, amelyek segíthetik a továbbfejlődését. Esetében fontos, hogy egészséges maradjon, fizikailag továbblépjen és a képességeit – a technikát, kreativitást, döntéshozatalt – következetesebben, hosszabb időn át tudja kamatoztatni a pályán” – emelte ki frankfurti főnöke a 21 éves Lisztes Krisztiánról, aki összesen hét tétmeccsen 97 percnyi játéklehetőséghez jutott a Fradiban.

Vele ellentétben a 20 éves Fenyő ősszel még az Eintracht ötödosztályú tartalék csapatának vezére volt, majd januárban igazolt fél évre a Bundesliga-legendának számító Dárdai Pál sportigazgató dirigálta Újpest FC-hez. Itt tavasszal mind a 15 meccsen játszott (összesen 1055 percet), mint ahogy a magyar U21-es válogatottban is szerepelt. Hardung nagy örömmel konstatálta, hogy Fenyőnek sikerült az utánpótlás- és felnőttfutball közötti ugrás.

Noah fejlődésével nagyon elégedettek lehetünk.

A hesseni tartományi bajnokságból és az UEFA ifjúsági ligájából nagy ugrás volt a magyar első osztály – és ő ezt kiválóan teljesítette. A lehetséges 15-ből 15 meccs, javarészt a kezdőcsapatban, és mindehhez biztos hely az utánpótlás-válogatottban: mindez jól mutatja az elmúlt hónapokban elért nagyon pozitív fejlődését. Bebizonyította, hogy megállja a helyét a profi bajnokságban, és felelősséget is vállal. Egy saját ifjúsági akadémiánkról érkező játékos számára ez különösen örömteli és fontos lépés a további fejlődésében” – sorolta a legfontosabbakat az Eintracht Frankfurt sportigazgatója.