Ebben a topligás sztárklubban köthet ki a magyar futball nagy reménysége

Pécsi Ármin sevillai lehetősége mellett egy másik fiatal magyar kapustehetség átigazolása is nagyot szólhat a közeljövőben. Spanyol sajtóértesülés szerint a Barcelona kötelékébe tartozó 20 éves Yaakobishvili Áron iránt az olasz bajnoki éllovas Internazionale érdeklődik.

Yaakobishvili Áron a Barcelona helyett az Internazionaléhoz kerülhet? Fotó: NurPhoto via AFP

A 20-szoros Serie A-bajnok Inter első számú kapusa, Yann Sommer már 37 éves. A 94-szeres svájci válogatott szerződése idén lejár, és spanyol posztriválisa, Josep Martínez (Gulácsi Péter korábbi lipcsei tartalékja) mellé vagy elé több kapust kinéztek az olasz klubvezetők: a Tottenhamből az olasz Guglielmo Vicariót, a Galatasarayból a török Ugurcan Cakirt, a Werder Bremenből a német Mio Backhaust, a Veneziából a szerb Filip Sztankovicsot – és a jelek szerint az FC Andorrából a magyar válogatott kerettag Yaakobishvili Áront is.

Yaakobishvili Áron nagy lépés előtt áll

Merthogy a Barca tehetsége jelenleg kölcsönjátékosként a spanyol másodosztályban szereplő csapat kapusa (februárig ő védett az újoncként jelenleg 9. helyezett gárdában, azóta viszont a kispadra szorult), és egyelőre kérdéses, nyáron milyen szerepet szánnak neki a katalán sztárklubnál.

Az viszont biztos, hogy a Barca az Inter (és az olasz válogatott) ballábas bekkjével, Alessandro Bastonival erősítené meg a védelmét. A 70 millió eurós (25,5 milliárd forint) piaci értékűre taksált futballista vételárát úgy is csökkenthetné a Barcelona, hogy az ügyletbe belevonnák Yaakobishvilit, és hajlandóak lennének őt elengedni a kapus(oka)t kereső Internazionáléhoz.