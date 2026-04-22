Ebben a topligás sztárklubban köthet ki a magyar futball nagy reménysége

Milánóba vezethet az útja a Barcelona magyar tehetségének. Yaakobishvili Áron a 20-szoros olasz bajnokcsapatban köthet ki.

Szerző: MM
Létrehozva: 2026.04.22. 09:30
yaakobishvili áron internazionale Andorra barcelona

Pécsi Ármin sevillai lehetősége mellett egy másik fiatal magyar kapustehetség átigazolása is nagyot szólhat a közeljövőben. Spanyol sajtóértesülés szerint a Barcelona kötelékébe tartozó 20 éves  Yaakobishvili Áron iránt az olasz bajnoki éllovas Internazionale érdeklődik.

Yaakobishvili Áron remekel az Andorra kapusaként, jövőre a Barcelona keretében is számíthatnak a most kölcsönadott magyar tehetségre
Yaakobishvili Áron a Barcelona helyett az Internazionaléhoz kerülhet?

A 20-szoros Serie A-bajnok Inter első számú kapusa, Yann Sommer már 37 éves. A 94-szeres svájci válogatott szerződése idén lejár, és spanyol posztriválisa, Josep Martínez (Gulácsi Péter korábbi lipcsei tartalékja) mellé vagy elé több kapust kinéztek az olasz klubvezetők: a Tottenhamből az olasz Guglielmo Vicariót, a Galatasarayból a török Ugurcan Cakirt, a Werder Bremenből a német Mio Backhaust, a Veneziából a szerb Filip Sztankovicsot – és a jelek szerint az FC Andorrából a magyar válogatott kerettag Yaakobishvili Áront is. 

Yaakobishvili Áron nagy lépés előtt áll

Merthogy a Barca tehetsége jelenleg kölcsönjátékosként a spanyol másodosztályban szereplő csapat kapusa (februárig ő védett az újoncként jelenleg 9. helyezett gárdában, azóta viszont a kispadra szorult), és egyelőre kérdéses, nyáron milyen szerepet szánnak neki a katalán sztárklubnál.

Az viszont biztos, hogy a Barca az Inter (és az olasz válogatott) ballábas bekkjével, Alessandro Bastonival erősítené meg a védelmét. A 70 millió eurós (25,5 milliárd forint) piaci értékűre taksált futballista vételárát úgy is csökkenthetné a Barcelona, hogy az ügyletbe belevonnák Yaakobishvilit, és hajlandóak lennének őt elengedni a kapus(oka)t kereső Internazionáléhoz.


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu