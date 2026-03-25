Száz éve született, Papp László szobra méltatlan helyre került

Nincs vita afelől, hogy az 1948-as, 1952-es és 1956-os ötkarikás játékok mellett a profi Eb-t is nyert klasszis, Papp László idehaza minden idők legkiválóbb öklözője. A legenda - akiről Budapesten a sportarénát is elnevezték - ma lenne 100 éves. A 2003-ban elhunyt sportoló nemzetközi szinten is kiemelkedőt alkotott.

A legenda fia, ifjabb Papp László szerint édesapja minden idők legjobbja volt.

Egy lengyel barátom szerint ha azonos súlycsoportban szerepeltek volna, apám a hosszú karú, szurkálós, táncos stílusú Muhammad Alit is legyőzi. Ez megerősít abban a hitemben, hogy édesapám valóban minden idők legnagyszerűbb ökölvívója, aki azonban fura módon nem kapja meg a pályafutását megillető elismerést.

A gyermek ugyanakkor megemlítette, szomorú, hogy édesapja szobra jelenleg méltatlan helyen áll a Papp László arénában.

"Évek óta próbálkozom azért, hogy a szobrát a sportarénán belül belül újra fő helyre helyezzék. A minap Kovács Kokó István szövetségi elnökkel jártam az arénát működtető társaság vezetőjénél, de a szobor még mindig félreeső helyen áll. Két asztalka között, melyen a vendégek falatoznak… Méltánytalan eljárás!"

- fakadt ki ifjabb Papp László.

Papp László kapitányként is maradandót alkotott

A bokszlegenda szövetségi kapitányként is beírta a nevét a sportág magyar aranykönyvébe.

Az 1972-es müncheni olimpiai remeklést édesanyám társaságában személyesen láthattam, hogy mennyire örültünk Gedó Gyuri aranyérmének..! Ráadásul Balczó András sikerének is, tudniillik az öttusázó fenomén volt az ideálja.

Bokszolóként, kapitányként az általa kedvelt Normafához járt, jártak edzőtáborozni. Amikor péntekenként zárult a munka, figyelmeztette a bunyósokat, csak semmi pia, nők, éjszakázás... Hétfőn aztán olykor látta, hogy a fiúkban bizony nyomot hagyott a két pihenőnap, ennek ellenére sose büntetett, de ha ilyenkor felemelte a hangját, annak volt foganatja.

Munka, munka, munka - Ez volt hármas jelszava. Amúgy engem sohasem próbált rávenni az ökölvívásra, mert tudta, hogy mindenem a zene. Doboltam, tizenkét éve hagytam fel vele

– zárta gondolatait néhai Papp László fia.

