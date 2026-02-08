Szoboszlaitól érzelmes búcsút vettek; pánik tört ki a magyar sztár miatt a szurkolók körében

Szegről-végről mindhárom, a héten a legtöbb olvasót vonzó sporttémájú cikkünknek köze volt a Liverpool labdarúgócsapatához. Pedig csak kettő szólt a Vörösöket szolgáló légiósainkról, Szoboszlai Dominikról és Kerkez Milosról, míg a harmadik főszereplője Sallai Roland volt – akit a hétfőn zárult átigazolási időszak utolsó napján összeboronáltak a Poollal.

Szoboszlai Dominik egyetlen mondata miatt már búcsúzott is tőle a legnagyobb liverpooli rajongója – Fotó: Gaspafotos/MB Media

Ezek voltak a február 2. és 8. közötti hét megolvasottabb sporthírei a Metropolon!

Búcsút vettek Szoboszlai Dominiktól

Kissé túlreagálta magyar kedvence nyilatkozatát Szoboszlai Dominik egyik leglelkesebb angol rajongója. Szoboszlai arról beszélt, hogy késlekedik a szerződésének hosszabbítása, a Liverpool sztárjáról a TikTok-csatornáján naponta több videót készítő Emilie úgy megijedt, hogy máris érzelmes búcsút vett tőle.

oh doms🥹 this might be the biggest overreaction ever and the cheesiest thing ive ever wrote 😂 but i've had a gut feeling for a while. his whole time at liverpool he's put his absolute all into everything he does, from the start of klopps midfield rebuild to being the main man for us week in week out but no matter what he's done hes always been the best part of my day. i never really understood why people chose a favourite player but as soon as we signed dom i knew straight away he was my favourite. words physically can't explain how much i love this man and have adored every single interaction ive ever had with him. from watching him on my screen week in week out from him sending me a letter🥹 i really really hope this isn't a goodbye but if it is i'll always follow wherever you go (dont come for me guys, i don't mean change teams🤦🏼‍♀️). i love you so much doms no matter what you decide to do. fangirling over you for the last 2 and a half years has probably been the best choice i've ever made. you always been so special to me even when you beat england at home😂 i know you most likely won't read this but these are all the words ill never be able to say to your face♥️ i'm so so incredibly proud of how much you've grown as a person and a player and if this is goodbye, thank you, dominik ♥️

Ilyen érzés, amikor tudod, hogy a kedvenc játékosod hamarosan távozik

– mondta Emilie, akinek a szobáját megszámlálhatatlan Szoboszlai-relikvia díszíti. Pedig a Pool magyar klasszisa csak annyit mondott, hogy egyelőre semmi konkrétum nem történt az amúgy 2028-ig érvényes szerződése tervezett meghosszabbítását illetően.

*

Kerkez Milos nagy dobást jelentett be

Nagy hírt jelentett be a Liverpool magyar balhátvédje: Kerkez Milos az Instagram-oldalán tudatta, hogy elindítja a YouTube-csatornáját.

Kerkez szívesen tölti a szabadidejét videójátékokkal. Különösen közel áll hozzá a világ egyik legnépszerűbb e-sportjátéka, a League of Legends. A mérkőzéseit saját Twitch-csatornáján is közvetíti, ahol nemcsak játszik, hanem a nézőkkel is aktívan tartja a kapcsolatot. Szerepkörét tekintve a dzsungelben érzi otthon magát, ahol a csapat irányítása és az erdei szörnyek kontrollálása tartozik a feladatai közé. Streamerként már komolyabb figyelmet vívott ki magának, most pedig könnyen lehet, hogy éppen emiatt döntött saját YouTube-csatornája elindítása mellett.

*

Megijedtek, hogy elveszítik Sallai Rolandot

Sajtóhírek szerint a jobbhátvédet kereső Liverpool a téli átigazolási időszak hajrájában mérlegelte Sallai Roland szerződtetésének lehetőségét a török Galatasaraytól. A hétfői zárásig aztán semmi sem lett a 30 millió eurósra (11,5 milliárd forint) jósolt transzferötletből. A Galata hívei mindenesetre valósággal pánikba estek az alaphír hallatán.