Szoboszlaitól érzelmes búcsút vettek; pánik tört ki a magyar sztár miatt a szurkolók körében
Ezek voltak a Metropol legjobban futó sporthírei a héten. Szoboszlai Dominiktól elbúcsúzott egy majrézó rajongója; Kerkez Milos új projektbe kezdett; Sallai Roland távozásától tartottak a Galata hívei.
Szegről-végről mindhárom, a héten a legtöbb olvasót vonzó sporttémájú cikkünknek köze volt a Liverpool labdarúgócsapatához. Pedig csak kettő szólt a Vörösöket szolgáló légiósainkról, Szoboszlai Dominikról és Kerkez Milosról, míg a harmadik főszereplője Sallai Roland volt – akit a hétfőn zárult átigazolási időszak utolsó napján összeboronáltak a Poollal.
Ezek voltak a február 2. és 8. közötti hét megolvasottabb sporthírei a Metropolon!
Búcsút vettek Szoboszlai Dominiktól
Kissé túlreagálta magyar kedvence nyilatkozatát Szoboszlai Dominik egyik leglelkesebb angol rajongója. Szoboszlai arról beszélt, hogy késlekedik a szerződésének hosszabbítása, a Liverpool sztárjáról a TikTok-csatornáján naponta több videót készítő Emilie úgy megijedt, hogy máris érzelmes búcsút vett tőle.
Ilyen érzés, amikor tudod, hogy a kedvenc játékosod hamarosan távozik
– mondta Emilie, akinek a szobáját megszámlálhatatlan Szoboszlai-relikvia díszíti. Pedig a Pool magyar klasszisa csak annyit mondott, hogy egyelőre semmi konkrétum nem történt az amúgy 2028-ig érvényes szerződése tervezett meghosszabbítását illetően.
Kerkez Milos nagy dobást jelentett be
Nagy hírt jelentett be a Liverpool magyar balhátvédje: Kerkez Milos az Instagram-oldalán tudatta, hogy elindítja a YouTube-csatornáját.
Kerkez szívesen tölti a szabadidejét videójátékokkal. Különösen közel áll hozzá a világ egyik legnépszerűbb e-sportjátéka, a League of Legends. A mérkőzéseit saját Twitch-csatornáján is közvetíti, ahol nemcsak játszik, hanem a nézőkkel is aktívan tartja a kapcsolatot. Szerepkörét tekintve a dzsungelben érzi otthon magát, ahol a csapat irányítása és az erdei szörnyek kontrollálása tartozik a feladatai közé. Streamerként már komolyabb figyelmet vívott ki magának, most pedig könnyen lehet, hogy éppen emiatt döntött saját YouTube-csatornája elindítása mellett.
Megijedtek, hogy elveszítik Sallai Rolandot
Sajtóhírek szerint a jobbhátvédet kereső Liverpool a téli átigazolási időszak hajrájában mérlegelte Sallai Roland szerződtetésének lehetőségét a török Galatasaraytól. A hétfői zárásig aztán semmi sem lett a 30 millió eurósra (11,5 milliárd forint) jósolt transzferötletből. A Galata hívei mindenesetre valósággal pánikba estek az alaphír hallatán.
A török szurkolók hallani sem akartak a sokoldalú Sallai elvesztéséről; akadtak közöttük, akik kizártnak tartották az eladását, mások még sokkal több pénzt, vagy esetleg pluszban még neves cserejátékosokat (Mohamed Szalah-t vagy éppen Szoboszlai Dominikot) kérték volna a summa mellé.
