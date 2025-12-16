„Sajnálatos hírre ébredtünk ma” – rengetegen gyászolják a szőcei tragédia ismert áldozatát
Özönlenek a megemlékezések. Az egész Vas vármegyei labdarúgás ismerte a szőcei tragédia 21 éves áldozatának a nevét.
Megható sorokkal búcsúznak a Vas vármegyei focicsapatok a szőcei tragédia áldozatától, Nagy Zsombortól. A 21 éves labdarúgó vasárnap este a 86-os főúton haladt az autójával, amikor egy kamionnal ütközött, az életét pedig már nem lehetett megmenteni. A vármegyei II. osztály Déli csoportjában szereplő Nádasd KSE futballistáját rengetegen gyászolják, nevelőklubja, a Lurkó UFC, későbbi csapatai közül pedig a Körmendi FC és a Csákánydoroszlói TE is közösségi oldalán búcsúzott, ahogy a vármegyei I. osztályban szereplő Szarvaskend SE – számolt be róla a Vaol.hu.
Búcsú a szőcei tragédia áldozatától
Szörnyű tragédia érte a Nagy családot: a 20 éves Zsombor hunyt el a 86-os főúton történt tegnapi autóbalesetben. A 2018/2019-es szezonban a Lurkóban futballozó játékos az elmúlt négy évben Körmenden, Csákánydoroszlón és Nádasdon játszott meghatározó szerepet. Osztozunk a család felfoghatatlan tragédiájában
– olvasható a Lurkó UFC által kiadott közleményben.
A Körmendi FC közösségi oldalán úgy fogalmaztak:
A Körmendi FC őszinte részvétét fejezi ki Zsombor családjának és szeretteinek. Emlékét megőrizzük.
A Csákánydoroszlói TE egy videóval búcsúzott, amelyhez azt írja, Zsombiban nemcsak egy nagyon jó játékost, hanem egy igazi barátot ismertek meg.
Egy csapatért küzdöttünk, együtt örültünk és együtt harcoltunk. Emléked örökké a szívünkben, és az öltözőben marad. (21) Őszinte részvétünk a családnak! Isten veled, Zsombi.
A Szarvaskend Facebook-oldalán pedig az alábbi bejegyzés jelent meg:
Kedves szurkolóink, sajnálatos hírre ébredtünk ma. Sajnos elveszített a futball egy nagyon tehetséges és nagyon jó labdarúgót, Nagy Zsombort, akinek az egész Vas vármegyei labdarúgás ismerte a nevét! Sajnáljuk, hogy többet nem látunk futballozni, Zsombi. Nyugodj Békében!
A nádasdi klub eközben kedd estére közös gyertyagyújtást szervezett a helyi focipályához Nagy Zsomborra emlékezve.
