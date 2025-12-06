Aranyos pillanat: meglepték a magyar kézis lányokat

A győzelem ugyan elmaradt, ám a magyar válogatott így is kiharcolta a negyeddöntőbe jutást a női kézilabda-vb középdöntős csoportjában Japán ellen. Bár a mutatott játék nem feltétlenül adott okot felhőtlen örömre, maga a továbbjutás mindenképpen elégedettséggel tölthette el a csapatot. A lányokat ráadásul a mérkőzés után egy kedves, ünnepi meglepetés is várta.

Édes ajándékban részesültek a magyar lányok a női kézilabda-vb-n Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Női kézilabda-vb: a csoportelsőség is elérhető

A 26–26-os döntetlennel Golovin Vlagyimir együttese már bebiztosította helyét a legjobb nyolc között, és még a csoportelsőségre is maradt esélye. Amennyiben a magyar válogatott vasárnap este (20:30, M4Sport) legyőzi az eddig hibátlan Dániát, elsőként végezhet a csoportjában, ami papíron kedvezőbb negyeddöntős ellenfelet jelenthet.

Az M4 Sport videójából kiderült, hogy a döntetlen ellenére is kifejezetten jó volt a hangulat a játékosok között. Nem véletlen: a Mikulás a nézőtérről kísérte végig a mérkőzést, majd egy különleges látogatással lepte meg a csapatot. A lányok szaloncukrot kaptak, sőt még kókuszgolyóval is megkínálta őket a télapó.

Bízhatunk benne, hogy ez az aranyos pillanat segített átlendülni az előző meccs nehézségein, hiszen a torna egyik esélyesének számító Dánia ellen a magyar csapatnak a legjobbját kell nyújtania.