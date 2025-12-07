RETRO RÁDIÓ

„Élem az életem” - a sokkoló diagnózis után is meccsre jár Fradi legendája

Fél szemére nem lát, de így is jár meccsre a Fradi korábbi játékosa, edzője. Mucha József elárulta, annak idején Dibusz Dénesben már Pécsen meglátta a ferencvárosi klasszist.

Szerző: (s)
Létrehozva: 2025.12.07. 15:15
FTC Mucha József Ferencváros

Drámai hónapokon van túl Mucha József, aki augusztus elején került kórházba. Saját bevallása szerint egy gyulladás miatt került életveszélybe, napokig az intenzív osztályon feküdt, egy hónapot töltött a kórházban. Noha felépült, maradandó károsodást szenvedett, a jobb szemére megvakult. Most így követi kedvenc csapatát, a Ferencvárost.

Mucha József játékosként és edzőként is bajnok volt a Fradival
Mucha József játékosként és edzőként is bajnok volt a Fradival Fotó: Fradi.hu

Mucha felépült, szemüveggel jár a stadionokban, s bízik a csodában.

Többször jártam a szemészeten, de a doki semmi jóval nem kecsegtet. Úgy tűnik, az orvostudomány ma még nem áll olyan hatásfokon, hogy visszanyerhetném a látásomat. Persze manapság már minden lehetséges, így a mesterséges intelligenciát is bevonják az orvoslásba. Talán az egykor segít rajtam. Ez van, mit tehetnék, élem az életem

Mucha József jó előre felfigyelt Dibusz Dénesre

Természetesen a Ferencvárost követi leginkább, jár a Fradi meccseire, a Metropolnak büszkén mesélte, annak idején ő is beajánlotta a klubnak Dibusz Dénes kapust, aki 2014 óta az FTC ikonja, 47-szeres válogatott játékosa

2010 augusztusában tért vissza barcsi kölcsönszerepléséről Pécsre, ahol Kiss László társaságában edzősködtem. Azonnal feltűnt kivételes szorgalma. Mivel Kiss Lacival mindketten FTC-érzületűek vagyunk, beajánlottuk a zöld-fehérekhez. Egyetlen fradista kapuvédő elődjére sem hasonlít, Géczi István, Hajdú József és Zsiborás Gábor egészen más karakternek számított. Dibusz kapuvédő stílusa speciális, ami nagyban betudható Balogh Tamás kapusedzője személyének. Bár a harminchatodik életévében jár, de állítom: 40 éves koráig erőssége marad a Fradinak

- mondta Mucha a játékosról.

