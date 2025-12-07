„Élem az életem” - a sokkoló diagnózis után is meccsre jár Fradi legendája
Fél szemére nem lát, de így is jár meccsre a Fradi korábbi játékosa, edzője. Mucha József elárulta, annak idején Dibusz Dénesben már Pécsen meglátta a ferencvárosi klasszist.
Drámai hónapokon van túl Mucha József, aki augusztus elején került kórházba. Saját bevallása szerint egy gyulladás miatt került életveszélybe, napokig az intenzív osztályon feküdt, egy hónapot töltött a kórházban. Noha felépült, maradandó károsodást szenvedett, a jobb szemére megvakult. Most így követi kedvenc csapatát, a Ferencvárost.
Mucha felépült, szemüveggel jár a stadionokban, s bízik a csodában.
Többször jártam a szemészeten, de a doki semmi jóval nem kecsegtet. Úgy tűnik, az orvostudomány ma még nem áll olyan hatásfokon, hogy visszanyerhetném a látásomat. Persze manapság már minden lehetséges, így a mesterséges intelligenciát is bevonják az orvoslásba. Talán az egykor segít rajtam. Ez van, mit tehetnék, élem az életem
Mucha József jó előre felfigyelt Dibusz Dénesre
Természetesen a Ferencvárost követi leginkább, jár a Fradi meccseire, a Metropolnak büszkén mesélte, annak idején ő is beajánlotta a klubnak Dibusz Dénes kapust, aki 2014 óta az FTC ikonja, 47-szeres válogatott játékosa.
2010 augusztusában tért vissza barcsi kölcsönszerepléséről Pécsre, ahol Kiss László társaságában edzősködtem. Azonnal feltűnt kivételes szorgalma. Mivel Kiss Lacival mindketten FTC-érzületűek vagyunk, beajánlottuk a zöld-fehérekhez. Egyetlen fradista kapuvédő elődjére sem hasonlít, Géczi István, Hajdú József és Zsiborás Gábor egészen más karakternek számított. Dibusz kapuvédő stílusa speciális, ami nagyban betudható Balogh Tamás kapusedzője személyének. Bár a harminchatodik életévében jár, de állítom: 40 éves koráig erőssége marad a Fradinak
- mondta Mucha a játékosról.
