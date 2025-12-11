RETRO RÁDIÓ

Türelmet kér az edző, nem volt esély elődöntőre a kézilabda vb-n

Hetedikként zárt válogatottunk. A női kézilabda vb-n a negyeddöntőben Hollandia 28-23-ra nyert a mieinkkel szemben.

Létrehozva: 2025.12.11. 19:00
kézilabda-vb Szilágyi Zoltán Magyarország

Utolsó két meccsét elveszítette, s csak a hetedik lett a magyar válogatott a kézilabda-világbajnokságon. A mieink már Japán ellen is nehezen csikartak ki egy döntetlent, azt követően jó játékkal ugyan, de kikaptak Dániától a középdöntő utolsó meccsén (27-28), majd a negyeddöntőben Hollandia sokkal jobb volt (23-28) a kézilabda-vb-n.

Hetedik lett a kézilabda-vb-n a magyar válogatott (Fotó: Szigetváry Zsolt)

A hetedik helyet figyelembe véve vajon mit ígér a jövő? Ezt kérdeztük a torna kapcsán Szilágyi Zoltán másodedzőtől, a DVSC vezetőedzőjétől. 

Golovin Vlagyimir kapitány segítője szerint a jövőben a skandinávok, azaz a norvégok és a dánok ellen sem kell félteni a lányokat.

A dánok elleni vereségünk ellenére láthatták, hogy azért van hathatós válaszunk a skandináv stílusra. Az viszont tény, hogy Norvégia magasan a világ felett áll, bár a vb-t megelőző straumei tornán megszorongattuk őket is

– mondta Szilágyi, aki szerint miénk a jövő.

A 2028-as olimpiára is építjük a csapatot. Kipróbáltunk fiatalokat és olyan kész játékosokat, akik eddig nem jutottak lehetőséghez. A beépítés és a próbálgatás folyamatos. Mivel nálunk is vannak tehetséges fiatalok, türelmesnek kell lenni

 

– mondta a Loki vezetőedzője. 

Jöhet a kézilabda-vb Magyarországon

Közvetlenül a Los Angeles-i játékok előtt 2027 decemberében Magyarországon rendezik a következő női világbajnokságot. A tornának a budapesti MVM Dome mellett Debrecen, Tatabánya és Győr ad otthont.

 

