Gulácsi Péter a lelátóra került Lipcsében

Ilyen boldogan tán még sosem ücsörgött a Red Bull Aréna nézőterén. Gulácsi Péter és családja különleges ünnepségen vett részt.

Szerző: MM
Létrehozva: 2025.12.15. 17:30
gulácsi péter rb leipzig karácsony család

Új rekordot jelentő 37 ezer résztvevőt vonzott az RB Leipzig stadionjában harmadik alkalommal megrendezett karácsonyi ünneplés és közös éneklés. Ezúttal kivételesen a lelátón foglalt helyet a német Bundesliga-csapat magyar futballkapusa, Gulácsi Péter is.

Gulácsi Péter különleges karácsonyi rendezvényre vitte a szeretteit a Red Bull Arénába
  Fotó: Tumbász Hédi

Gulácsi Péterék helyett mások voltak a főszereplők

A lipcsei klublegenda a családjával – feleségével, Gulácsi-Vígh Diánával és két kisfiukkal, Dominikkal és Vincével – élvezte a látványos és meghitt rendezvényt.

Gulácsi Péter a családjával: ilyen vidáman valószínűleg még sosem ült a lipcsei stadion lelátóján
 Fotó: Instagram/petergulacsi

Az adventi hangulatban egyébként nem csak az ünnepi dalok közös eléneklése szerepelt a délutántól estig tartó színes programban. A résztvevők karácsonyi finomságokat (süteményeket és forralt bort is) kóstolhattak, fotózkodhattak a Télapóval és számos más meglepetést tartogattak nekik a szervezők. A fő műsorban aztán gyerek- és ifjúsági kórus lépett föl, sőt táncelőadások és drónshow is elkápráztatta a jelenlévőket.

A Bundesligában éllovas Bayern München üldözőit vezető RB Leipzig legközelebb szombaton (18.30, tv: Aréna 4) a negyedik helyezett Leverkusent fogadja a német bajnokságban.

A Bundesliga állása 14 forduló után:

  1. Bayern München 38 pont
  2. RB Leipzig 29 (29-16)
  3. Boussia Dortmund 29 (24-12)
  4.  Bayer Leverkusen 26

Minden meccsnap ünnepnek számít

