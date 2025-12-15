Gulácsi Péter a lelátóra került Lipcsében

Új rekordot jelentő 37 ezer résztvevőt vonzott az RB Leipzig stadionjában harmadik alkalommal megrendezett karácsonyi ünneplés és közös éneklés. Ezúttal kivételesen a lelátón foglalt helyet a német Bundesliga-csapat magyar futballkapusa, Gulácsi Péter is.

Gulácsi Péter különleges karácsonyi rendezvényre vitte a szeretteit a Red Bull Arénába

Fotó: Tumbász Hédi

Gulácsi Péterék helyett mások voltak a főszereplők

A lipcsei klublegenda a családjával – feleségével, Gulácsi-Vígh Diánával és két kisfiukkal, Dominikkal és Vincével – élvezte a látványos és meghitt rendezvényt.

Gulácsi Péter a családjával: ilyen vidáman valószínűleg még sosem ült a lipcsei stadion lelátóján

Fotó: Instagram/petergulacsi

Az adventi hangulatban egyébként nem csak az ünnepi dalok közös eléneklése szerepelt a délutántól estig tartó színes programban. A résztvevők karácsonyi finomságokat (süteményeket és forralt bort is) kóstolhattak, fotózkodhattak a Télapóval és számos más meglepetést tartogattak nekik a szervezők. A fő műsorban aztán gyerek- és ifjúsági kórus lépett föl, sőt táncelőadások és drónshow is elkápráztatta a jelenlévőket.

A Bundesligában éllovas Bayern München üldözőit vezető RB Leipzig legközelebb szombaton (18.30, tv: Aréna 4) a negyedik helyezett Leverkusent fogadja a német bajnokságban.