Gulácsi Péter a lelátóra került Lipcsében
Ilyen boldogan tán még sosem ücsörgött a Red Bull Aréna nézőterén. Gulácsi Péter és családja különleges ünnepségen vett részt.
Új rekordot jelentő 37 ezer résztvevőt vonzott az RB Leipzig stadionjában harmadik alkalommal megrendezett karácsonyi ünneplés és közös éneklés. Ezúttal kivételesen a lelátón foglalt helyet a német Bundesliga-csapat magyar futballkapusa, Gulácsi Péter is.
Gulácsi Péterék helyett mások voltak a főszereplők
A lipcsei klublegenda a családjával – feleségével, Gulácsi-Vígh Diánával és két kisfiukkal, Dominikkal és Vincével – élvezte a látványos és meghitt rendezvényt.
Az adventi hangulatban egyébként nem csak az ünnepi dalok közös eléneklése szerepelt a délutántól estig tartó színes programban. A résztvevők karácsonyi finomságokat (süteményeket és forralt bort is) kóstolhattak, fotózkodhattak a Télapóval és számos más meglepetést tartogattak nekik a szervezők. A fő műsorban aztán gyerek- és ifjúsági kórus lépett föl, sőt táncelőadások és drónshow is elkápráztatta a jelenlévőket.
A Bundesligában éllovas Bayern München üldözőit vezető RB Leipzig legközelebb szombaton (18.30, tv: Aréna 4) a negyedik helyezett Leverkusent fogadja a német bajnokságban.
A Bundesliga állása 14 forduló után:
- Bayern München 38 pont
- RB Leipzig 29 (29-16)
- Boussia Dortmund 29 (24-12)
- Bayer Leverkusen 26
Minden meccsnap ünnepnek számít
