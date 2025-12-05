„Egy életre megmaradt benne” – Fradi-focista hibája kellett a Ferencváros győzelméhez

Négy hónap után újra a Ferencváros vezeti a labdarúgó NB I-et, ehhez az kellett, hogy a Fradi az elhalasztott meccs pótlásán 1-0-ra nyerjen Kisvárdán. A gól tizenegyesből született. Érdekesség, hogy a vendégek találatát az az Ötvös Bence szerezte, aki korábban Várdán játszott. A büntető előtt pedig Szabó Szilárd szabálytalankodott, aki a Ferencváros kölcsönjátékosaként szerepel jelenleg Kisvárdán.

A Fradi egy góllal nyert Kisvárdán – Fotó: Czinege Melinda

A 19 éves szélsőről az eset után edzője, Révész Attila is beszélt. A mindig szókimondó mester most megvédte a játékosát, aki szerinte túlságosan is bizonyítani szeretett volna.

A sors iróniája – és talán ez is mutatja a két csapat közötti különbséget –, hogy míg nálunk a Ferencvárostól kölcsönvett játékos, Szabó Szilárd hozta össze a tizenegyest, addig náluk a mi korábbi játékosunk, Ötvös Bence értékesítette a büntetőt. Szabó fiatal még, sérülésből jött vissza, bizonyítani akart anyaklubja ellen, mindezek összessége miatt elkövetett egy hibát, ami egy életre megmaradt benne, biztos vagyok benne, hogy nem követi el újra. Később a magyar futball is profitálhat belőle, sok örömet fog még szerezni

– mondta Révész Attila, aki vasárnap szintén a Fradi ellen irányítja csapatát az NB I-ben, ezúttal a Groupama Arénában.

Bizakodik a Fradi edzője

Robbie Keane elmondta, örül annak, hogy jó sorozatban van együttese.

A Fenerbahce elleni döntetlen után kettőt nyertünk a bajnokságban, bízom a vasárnapi jó folytatásban

– mondta az ír szakember.

A Kisvárda–FTC-meccs összefoglalója

