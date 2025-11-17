RETRO RÁDIÓ

Wöres Szabolcs és Berenice Charrez sikeresen célba értek a Transat Café Lor atlanti óceánt átszelő vitorlásversenyen

20 nap 4 óra 23 perc 6 másodperc vitorlázás után Wöres Szabolcs, oldalán Berenice Charrez-zel, sikeresen befutott a világ egyik legkeményebb Atlanti-óceánt átszelő versenyén, a Transat Café Lor-on.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.17. 16:58
A befutó különleges mérföldkő a Szabi Ocean Racing történetében. Wöres Szabolcs a 2024-es Vendée Globe feladására kényszerült, ám elhivatottsága és kitartása azóta is töretlen. Változatlan céllal készül arra, hogy 2028-ban ne csak rajthoz álljon, hanem célba is érjen a Vendée Globe-on, a világ legnehezebb szóló földkerülő vitorlásversenyén.

Wöres Szabolcs és Berenice Charrez
A Transat Café Lor a 2025-ös szezon háromból három teljesített versenye: a Brit-szigetek megkerülése után ez az atlanti átkelés is sikeresen zárult, és újabb értékes kvalifikációs pontokat hozott a 2028-as Vendée Globe felé vezető úton.

A 14 eddigi átkelésem közül ez volt életem egyik legszebb és legösszetettebb átkelése. Minden benne volt: a kőkemény Angol-csatorna, a téli Biscay-öböl, a trükkös Kanári-szigetek és az afrikai partok környéki szakasz, majd egy gyönyörűen stabilan felépülő passzátszél. Gyönyörű napfelkeltéket és naplementéket láttunk. Berenice-szel végig jó hangulatban dolgoztunk együtt, még a legnehezebb pillanatokban is meg tudtuk tartani a humort és a jókedvet a hajón. Nagyon jó kis csapatot alkottunk

- nyilatkozta Wöres Szabolcs.
A Transat Café Lor után Szabolcs visszavitorlázik Európába a hajóval, és megkezdi a felkészülést a 2026-os szezonra.

 

