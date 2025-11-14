Szoboszlai rekordot döntött, fél évet vert Albert Flóriánra

Ha a csütörtöki, jereváni örmény-magyar vb-selejtező (0-1) nem is a sziporkázó játékról marad emlékezetes, a Varga Barnabásnak győztes gólpasszt adó Szoboszlai Dominiknak többet jelenthetett egy szimpla meccsnél a magyar labdarúgó-válogatottban. A mieink, és az Európa-bajnokságok történetének valaha volt legfiatalabb csapatkapitánya most újabb csúcsot döntött meg. Szoboszlai rekordgyorsasággal ért el a 60. válogatottságáig.

Szoboszlai rekordot döntött Jerevánban: bámulatosan fiatalon lett 60-szoros válogatott, még a legendás Albert Flóriánt is megelőzte Fotó: Getty Images

Szoboszlai alig múlt 22 éves volt, amikor Marco Rossi szövetségi kapitány 2022 novemberében – Szalai Ádám visszavonulása után – rábízta a magyar nemzeti tizenegy csapatkapitányi tisztségét. A tavalyi, németországi Európa-bajnokságon aztán "már" 23 évesen lett a kontinenstornák történetének legifjabb csapatkapitánya. Most pedig a gazdag múltú futballunkban egyedülállóan gyorsan vált 60-szoros magyar válogatottá.

Szoboszlai rekorder lett Albert és Kocsis megelőzésével

A legértékesebb magyar labdarúgó 25 éves és 19 napos korában jutott el a 60. válogatottságáig, ami előtte még senkinek sem sikerült ilyen fiatalon.

E tekintetben az eddigi csúcstartó az 1967-ben Aranylabda-díjjal kitüntetett Fradi-legenda, Albert Flórián volt; a 2004-ben a Nemzet Sportolójává választott "Császár" éppen '67 áprilisában, egy Jugoszlávia elleni budapesti barátságos mérkőzésen (1-0) 25 éves, 7 hónapos és 8 napos korában ért el a 60. fellépéséig a legjobbak között. Szinte napra pontosan 11 esztendővel előtte, szintúgy a jugoszlávok ellen jutott hasonló magasságokig a Honvéd és az Aranycsapat egykori csatára, Kocsis Sándor. Az e tekintetben harmadik magyar labdarúgó-legenda akkor 26 éves, 7 hónapos és 8 napos volt, azaz addigi korrekordjára később egy évet vert rá Albert – derül ki a Nemzeti Sport gyűjtéséből.

Érdekesség, hogy Albert a sérülései (és az akkoriban olykor sokkal ritkásabb program) miatt végül 75, az 1956-os forradalom leverése után 27 évesen külföldön maradt és új karrierbe kezdett Kocsis pedig 68 válogatott mérkőzésig jutott. Szoboszlai viszont, ha így halad tovább, akár Dzsudzsák Balázs meccsrekordját (109) is megdöntheti a nemzeti csapatban.