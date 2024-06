"Nagy család vagyunk" - Szoboszlai már az Eb előtt óriási rekordot dönt

A labdarúgó Európa-bajnokságok történetének legfiatalabb csapatkapitánya lesz Szoboszlai Dominik, ha ő vezeti ki a pályára a magyar válogatottat az első, Svájc elleni csoportmeccsére (szombat, 15.00, tv: M4 Sport). A Liverpool 23 éves középpályása az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) hivatalos honlapjának nyilatkozva elmondta: minden technikai és vezetői képességét beleadja, hogy nemzeti csapatunk minél jobban szerepeljen a németországi tornán.

Szoboszlai (szemben, Varga Barnabással) minden idők legfiatalabb csapatkapitánya lesz az Eb-k történetében Fotó: Dömötör Csaba / Nemzeti Sport

– Nagyszerű, hogy sorozatban a harmadik Eb-n szerepelünk. Sajnos az elsőn még túl fiatal voltam, a másodikon pedig nem tudtam játszani – utalt 2021-es makacs sérülésére Szoboszlai. – Remélem, most a harmadikon már lesz rá lehetőségem, mint ahogy azt is, hogy minden nagyobb tornán pályára léphetek majd, nem csak az Eb-n, de világbajnokságon is!

Mint mondta, a Bulgáriában elért Európa-bajnoki kvalifikációval nagy súly esett le a válláról. Boldog, hogy kapitányként vezethet a magyar csapatot az Eb-n. Szeretné, ha veretlenek maradnánk, és úgy érzi, jó úton haladunk és a felkészülés is megfelelő.

– Mindenképpen túl akarok jutni a csoportkörön, mint minden játékos. El kell ismernünk, hogy nehéz csoportba kerültünk, de mindent megteszünk, hogy minél tovább jussunk. Nincsenek elvárásaim, de pontosan tudjuk, mire vagyunk képesek és mit értünk el más válogatottak ellen. Ugyanakkor nem akarok terhet tenni a csapatra, és azt sem akarom, hogy a külvilág ezt tegye. De ha érezzük a nyomást, segíthetünk egymásnak élvezni az Eb-t.

Nem kis dolog ott lenni. Remek csapatunk van. Olyan ez, mint egy nagy család, és együtt bármire képesek vagyunk

– jelentette ki Szoboszlai Dominik.

A magyar válogatott Eb-csoportmeccsei: Június 15., 15.00 (Köln): Magyarország–Svájc Június 19., 18.00 (Stuttgart): Németország–Magyarország Június 23., 21.00 (Stuttgart): Skócia–Magyarország (Az első és második helyezettek mellett a négy legjobb csoportharmadik is továbbjut a nyolcaddöntőkbe.)

A rendkívül fiatalon kiérdemelt csapatkapitányi poszttal kapcsolatban válogatottunk vezéregyénisége elmondta:

Azt hiszem, emberként többet változtam, mint játékosként. Igyekszem mindenre odafigyelni, példát mutatni és mindenben segíteni a csapattársaimnak, amire csak szükségük van.

De mindannyian jóban vagyunk egymással, nincsenek kivételezettek. Voltak, akik adtak tanácsokat, mint például Szala (Szalai Ádám – a szerző) és Gula (Gulácsi Péter). Segítettek, amikor kétségeim voltak. De ezt kérnem sem kellett, amint kiderült a kapitányi szerepem, azonnal a rendelkezésemre álltak.