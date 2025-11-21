"Liverpooli talizmán" - a világ leghíresebb címlapján tűnt fel Szoboszlai

Aki az elmúlt napokban rápillantott az újságárusok polcaira vagy a magazin online felületére, egy magyar arcot fedezhetett fel a címlapon: Szoboszlai Dominik lett a World Soccer decemberi kiadásának sztárja. A több mint hat évtizede rendszeresen megjelenő, világszerte elismert futballmagazin hónapról hónapra a sportág legfontosabb szereplőit mutatja be, és most a magyar válogatott csapatkapitányára esett a választásuk.

Szoboszlai Dominik lett a World Soccer címlapsztárja Fotó: Getty Images

Szoboszlai Dominik lett a hónap sztárja

A lap az „Interjú a kiemelkedő magyar és liverpooli talizmánnal” felütéssel vezette be a beszélgetést, amelyben a játékos őszintén beszélt a Liverpoolban betöltött szerepéről, a mentalitásáról, valamint azokról a kihívásokról, amelyek az elmúlt években formálták. A szerkesztők kiemelték: ritka, hogy valaki ilyen fiatalon ennyire határozott, vezető típusú személyiséggé váljon, ráadásul úgy, hogy ezt a pályán mutatott teljesítménye is folyamatosan igazolja - írta a Feol.

A hatoldalas interjú azt is megmutatja, hogyan tekintenek rá Angliában: a magazin szerint a Liverpool öltözőjében már most talizmánként gondolnak rá, a magyar válogatottnál pedig egy egész generáció példaképeként áll előttük. A World Soccer részletesen elemezte Szoboszlai játékstílusát, az edzésmunkáját és azt a szemléletet, amely gyorsan a Premier League egyik legnagyobb ígéretévé tette.