Szoboszlai kislányát is bevitte Telkibe, nem is akár hogyan

Hétfőn megérkezett Telkibe a magyar válogatott, ahol megtartják az utolsó közös felkészülést, mielőtt holnap elutaznak Örményországba a vb-selejtezők utolsó előtti mérkőzésére. Szoboszlai Dominik újra magára irányította a figyelmet: FiveFourFive márkájú, La Partenza Bag nevű táskájával érkezett, amelyben tréfásan a kislányát is elrejtette.

Szoboszlai Dominik stílusosan jelent meg a Telki edzőközpontban Fotó: Bodnár Boglárka

Szoboszlai ismét megmutatta kislányát

A magyar válogatott csapatkapitánya egy fotósorozatot tett közzé az Instagramon, amelyben megmutatta, hogyan érkezett meg Telkibe az összetartásra. A galériában helyet kapott a stílusos szettje, látványos autója, ami egy Lamborghini Revuelto, de a legédesebb pillanat mégis az volt, amikor játékosan a sporttáskájába ültette kislányát. Az éles szemű szurkolók azonban kiszúrhatták, hogy ez a kép valószínűleg még nem az edzőközpontban készült: a háttérben látható családi fotó alapján a felvétel minden bizonnyal még Angliában készülhetett.

A bejegyzés alatt záporoztak a kommentek – köztük természetesen Szoboszlai felesége, Buzsik Borka is, aki egy piros szívvel adta mindenki tudtára, mennyire odavan ezért az édes pillanatért.

Szoboszlai kislányával készült fotóját az Instagram-poszt negyedik képén láthatod.

Szoboszlai Dominik és társai idegenben kezdenek

A magyar válogatott november 13-án (18.00) Örményországban játszik, három nappal később, november 16-án (15:00) Írország ellen idehaza zárjuk a vb-selejtezőket.