Szoboszlai kislányát is bevitte Telkibe, nem is akár hogyan
Hétfő kora délután megérkezett Telkibe a magyar válogatott az utolsó vb-selejtező összetartására. A figyelem középpontjában ezúttal is Szoboszlai Dominik állt: stílusosan érkezett, és egy humoros pillanattal is megnevettette a szurkolókat, kislányát játékosan a sporttáskájába „ültette”, így hozta magával.
Hétfőn megérkezett Telkibe a magyar válogatott, ahol megtartják az utolsó közös felkészülést, mielőtt holnap elutaznak Örményországba a vb-selejtezők utolsó előtti mérkőzésére. Szoboszlai Dominik újra magára irányította a figyelmet: FiveFourFive márkájú, La Partenza Bag nevű táskájával érkezett, amelyben tréfásan a kislányát is elrejtette.
Szoboszlai ismét megmutatta kislányát
A magyar válogatott csapatkapitánya egy fotósorozatot tett közzé az Instagramon, amelyben megmutatta, hogyan érkezett meg Telkibe az összetartásra. A galériában helyet kapott a stílusos szettje, látványos autója, ami egy Lamborghini Revuelto, de a legédesebb pillanat mégis az volt, amikor játékosan a sporttáskájába ültette kislányát. Az éles szemű szurkolók azonban kiszúrhatták, hogy ez a kép valószínűleg még nem az edzőközpontban készült: a háttérben látható családi fotó alapján a felvétel minden bizonnyal még Angliában készülhetett.
A bejegyzés alatt záporoztak a kommentek – köztük természetesen Szoboszlai felesége, Buzsik Borka is, aki egy piros szívvel adta mindenki tudtára, mennyire odavan ezért az édes pillanatért.
Szoboszlai kislányával készült fotóját az Instagram-poszt negyedik képén láthatod.
Szoboszlai Dominik és társai idegenben kezdenek
A magyar válogatott november 13-án (18.00) Örményországban játszik, három nappal később, november 16-án (15:00) Írország ellen idehaza zárjuk a vb-selejtezőket.
Vb-lázban ég a világ!
Zajlanak a labdarúgó-világbajnokság selejtezői, és közeledik minden idők legnagyobb tornája. Először 48 válogatott lép majd pályára azon a világbajnokságon, amelynek az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó és Kanada ad otthont. A selejtezők minden fordulója tele van izgalommal, drámával és meglepetésekkel – hiszen a vb mindig több, mint egy torna: ez maga a futballünnep! A TippmixPRO-n pedig még izgalmasabbak a selejtezők – tippelj, és éld át a világbajnoki hangulatot!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre