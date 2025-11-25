„A Honvéd a közös szenvedélyünk” – Szijjártó Péter otthonában a mosópor is a kispesti színekhez illik – Videó
A Budapest Honvéd új elnöke boldogan szegte meg régi fogadalmát. A Hír TV sportmagazinja, a Lelátó exkluzív interjút készített Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel.
Nemrég vállalta el gyerekkora óta kedvenc futballklubja, a Budapest Honvéd elnöki tisztségét Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter a Hír TV Lelátó című műsorában nyilatkozott arról, hogy miért szegte meg egy régi fogadalmát, mely szerint többet nem vesz részt sportklub vezetésében; hogy milyen célok vezérlik a kispesti csapatnál; hogyan talált egymásra a Honvéd és új szingapúri főszponzora révén két globális világmárka; hogy miért köszönheti a klub iránti rajongását Disztl Péternek; és hogy a piros-feketékkel kapcsolatos dolgok már eddig is átszőtték a családja életét.
Szijjártó Péter a Facebook-oldalán már közzétett egy rövid kivonatot a jelenleg az NB II-ben éllovas Honvéddal kapcsolatos beszélgetésből:
A Hír TV videójában ennél sokkal részletesebben is beszélt a legérdekesebb témákról.
„Volt egy régi fogadalmam, még Győrből, ahonnan származom: akkor megfogadtam, hogy sportklubok vezetésében többet nem veszek részt. Ezt mostanáig sikerült tartani. Bár azt is megfogadtam, hogy bárki, bármilyen mélyen néz a szemembe, bármivel kecsegtet, próbálok ellenállni.”
De hát a Honvéd mégiscsak a Honvéd. Gyerekkorom óta vagyok Honvéd-szurkoló.
De ez még kevés lett volna ahhoz, elvállaljam a klub megtisztelő felkérését. Sokkal inkább amiatt mondtam végül is igent, mert most látok arra ehetőséget, amikor minden tulajdonosi, személyi, emberi, pénzügyi stabilitási háttér rendelkezésre áll ahhoz, hogy két célt el lehessen érni. Az egyik az, hogy a Honvéd – Puskás Ferenc, Bozsik József, Grosics Gyula, Détári Lajos klubja – visszatérhessen oda, ahova való, tehát a magyar labdarúgás élvonalába. Másrészt pedig, hogy a Honvéd akadémiája, tehát a Magyar Futball Akadémia az ország három legjobb akadémiájának egyikeként nemcsak kiváló labdarúgókat, hanem jó embereket is neveljen” – mondta az új Honvéd-elnök, aki beszélt többek között a 4 milliárdos létesítményfejlesztésről (Kispesten új sportcsarnok és az akadémia korszerűsítése a fő irányvonal) és az új, évente több százmilliós támogatást biztosító főszponzor, a Vulcan Shield Global beszállásáról is.
„Ez a vállalat a maga területén a világpiac vezetői közé tartozik. Modern szigetelőanyagokat gyárt. Ez egy nagy, globális vállalat. Ugyanúgy, ahogy a Honvéd egy globális márka. Ezt sokan hajlamosak elfelejteni, de az a helyzet, hogy én akárhol vagyok a világban, ott Puskás Ferenc neve kortól, futballszeretettől, nemtől, társadalmi rangtól függetlenül mindenki által ismert. Amikor viszek egy Puskás-aláírásos labdát vagy egy Puskás replika mezt ajándékba, azt mindig óriási örömmel fogadják, és amikor legközelebb találkozunk, ki van téve vagy felemlegetik, hogy mit csináltak vele, hova rakták, az unoka csodálta... Szóval,
Puskás és a Honvéd maga is – nyilván alapvetően Puskás generációja miatt – egy világmárka még mindig.
(...) A világ távoli pontjain, attól függetlenül, hogy a Honvéd most nem tartozik a magyar labdarúgás legjobb csapatai közé – jelenleg! –, de még mindig a Honvéd a legismertebb magyar labdarúgóklub. (…) Jó lenne, ha a Honvéd újra visszatérne a nemzetközi porondra, de haladjunk lépésről lépésre! Először az NB II-ben kell elérni az első két hely valamelyikét, és akkor majd lehet ezt is tervezni” – mondta Szijjártó Péter.
Szijjártó Péter győriként a legendás ETO helyett lett Honvéd-szurkoló
A gyerekkori Honvéd-rajongásáról elárulta: Győrben ez nem volt éppen tipikus, amikor a 80-as években a Verebes József dirigálta ETO fénykora volt, de...
„A szenvedély már csak ilyen. Fatális okból alakult így, és ezt a fatális okot Disztl Péternek hívják. Gyerekkoromban mindig is kapus voltam, édesapám órákig rugdalta nekem a labdát a szőnyegporoló jelentette kapura. A kedvenc kapusom, Disztl Péter ekkor igazolt a Videotontól a Honvédba, és az iránta érzett gyerekkori rajongásom miatt került képbe a Honvéd is, azóta vagyok Honvéd-szurkoló.”
Szijjártó az újonnan megalakult Honvéd-elnökség összetételével (melyben helyet kapott még a Honvéd-legenda Garaba Imre, a BHSE-elnök Gergely István és Kispest polgármestere, Gajda Péter) kapcsolatban elmondta: a klubnak az utóbbi éveknél jobban ki kell aknáznia a múltja, öröksége jelentette erőforrást.
Itt senkit sem érdekel, hogy amúgy ki, milyen politikai beállítottságú, a Honvéd a közös szenvedélyünk.
Ez a szenvedély Szijjártóra és a családjára is igaz, hiszen a fiai is a Honvédban játszanak.
„A család élete nagyrészt szól otthon a Honvédról. A gyerekek logisztikája, a mindennapi edzés, a hétvégi meccsek...”
A lakásban mindenhol honvédos cuccok vannak, a gyerekek edzőcuccai, melegítői, minden piros-fekete. Csak olyan mosópor van otthon, ami pirosat meg feketét tud mosni. Szóval így is az életünk része volt a klub
– mondta a Honvéd-elnök.
A teljes Szijjártó Péter-interjú a Hír TV Lelátó című műsorából:
