„A Honvéd a közös szenvedélyünk” – Szijjártó Péter otthonában a mosópor is a kispesti színekhez illik – Videó

Nemrég vállalta el gyerekkora óta kedvenc futballklubja, a Budapest Honvéd elnöki tisztségét Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter a Hír TV Lelátó című műsorában nyilatkozott arról, hogy miért szegte meg egy régi fogadalmát, mely szerint többet nem vesz részt sportklub vezetésében; hogy milyen célok vezérlik a kispesti csapatnál; hogyan talált egymásra a Honvéd és új szingapúri főszponzora révén két globális világmárka; hogy miért köszönheti a klub iránti rajongását Disztl Péternek; és hogy a piros-feketékkel kapcsolatos dolgok már eddig is átszőtték a családja életét.

Szijjártó Péter (balra) mellett a Honvéd tulajdonosa, Leisztinger Tamás Fotó: honvedfc.hu

Szijjártó Péter a Facebook-oldalán már közzétett egy rövid kivonatot a jelenleg az NB II-ben éllovas Honvéddal kapcsolatos beszélgetésből:

A Hír TV videójában ennél sokkal részletesebben is beszélt a legérdekesebb témákról.

„Volt egy régi fogadalmam, még Győrből, ahonnan származom: akkor megfogadtam, hogy sportklubok vezetésében többet nem veszek részt. Ezt mostanáig sikerült tartani. Bár azt is megfogadtam, hogy bárki, bármilyen mélyen néz a szemembe, bármivel kecsegtet, próbálok ellenállni.”

De hát a Honvéd mégiscsak a Honvéd. Gyerekkorom óta vagyok Honvéd-szurkoló.

De ez még kevés lett volna ahhoz, elvállaljam a klub megtisztelő felkérését. Sokkal inkább amiatt mondtam végül is igent, mert most látok arra ehetőséget, amikor minden tulajdonosi, személyi, emberi, pénzügyi stabilitási háttér rendelkezésre áll ahhoz, hogy két célt el lehessen érni. Az egyik az, hogy a Honvéd – Puskás Ferenc, Bozsik József, Grosics Gyula, Détári Lajos klubja – visszatérhessen oda, ahova való, tehát a magyar labdarúgás élvonalába. Másrészt pedig, hogy a Honvéd akadémiája, tehát a Magyar Futball Akadémia az ország három legjobb akadémiájának egyikeként nemcsak kiváló labdarúgókat, hanem jó embereket is neveljen” – mondta az új Honvéd-elnök, aki beszélt többek között a 4 milliárdos létesítményfejlesztésről (Kispesten új sportcsarnok és az akadémia korszerűsítése a fő irányvonal) és az új, évente több százmilliós támogatást biztosító főszponzor, a Vulcan Shield Global beszállásáról is.