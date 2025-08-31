RETRO RÁDIÓ

Félbeszakadt a Honvéd meccse, a játékosok elköszöntek a szurkolóktól

Elmosta az eső vasárnap a Honvéd és a Kecskemét mérkőzését a labdarúgó NB II-ben.

Szerző: HWK
Létrehozva: 2025.08.31. 20:40
Módosítva: 2025.08.31. 20:44
Honvéd Kecskemét NB II

Alig tíz percnyi játék után fekete felhők gyülekeztek a stadion felett, majd szakadni kezdett az eső Kecskeméten, ahol a Honvéd vendégszerepelt. Negyedórával később Takács Tamás játékvezető konzultált a csapatkapitányokkal, és elsőre még a folytatás mellett döntöttek, de pár perccel később, a 29. percben, gól nélküli döntetlennél félbeszakította a találkozót.

Hangya Szilveszter és társai korábban zártak Kecskeméten Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Harminc percet várakoztak a csapatok, ám az időjárás szemernyivel sem lett ideálisabb, így nem folytatták a mérkőzést. A csapatok kimentek a szurkolókhoz, és elköszöntek, a meccs további sorsáról az MLSZ versenybizottsága dönt majd. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu