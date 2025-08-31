Félbeszakadt a Honvéd meccse, a játékosok elköszöntek a szurkolóktól

Alig tíz percnyi játék után fekete felhők gyülekeztek a stadion felett, majd szakadni kezdett az eső Kecskeméten, ahol a Honvéd vendégszerepelt. Negyedórával később Takács Tamás játékvezető konzultált a csapatkapitányokkal, és elsőre még a folytatás mellett döntöttek, de pár perccel később, a 29. percben, gól nélküli döntetlennél félbeszakította a találkozót.

Hangya Szilveszter és társai korábban zártak Kecskeméten Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Harminc percet várakoztak a csapatok, ám az időjárás szemernyivel sem lett ideálisabb, így nem folytatták a mérkőzést. A csapatok kimentek a szurkolókhoz, és elköszöntek, a meccs további sorsáról az MLSZ versenybizottsága dönt majd.