Félbeszakadt a Honvéd meccse, a játékosok elköszöntek a szurkolóktól

Elmosta az eső vasárnap a Honvéd és a Kecskemét mérkőzését a labdarúgó NB II-ben.
Alig tíz percnyi játék után fekete felhők gyülekeztek a stadion felett, majd szakadni kezdett az eső Kecskeméten, ahol a Honvéd vendégszerepelt. Negyedórával később Takács Tamás játékvezető konzultált a csapatkapitányokkal, és elsőre még a folytatás mellett döntöttek, de pár perccel később, a 29. percben, gól nélküli döntetlennél félbeszakította a találkozót.
Harminc percet várakoztak a csapatok, ám az időjárás szemernyivel sem lett ideálisabb, így nem folytatták a mérkőzést. A csapatok kimentek a szurkolókhoz, és elköszöntek, a meccs további sorsáról az MLSZ versenybizottsága dönt majd.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.