“Sajnálom” - Így élte meg a magyar–ír meccset Robbie Keane
A Ferencváros ír vezetőedzője nem rejti véka alá, melyik csapatnak szurkolt a sorsdöntő mérkőzésen. Robbie Keane a magyar válogatott kudarcáról és Varga Barnabás teljesítményéről is beszélt.
Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott nem jutott ki a 2026-os világbajnokságra, miután a drámai végjátékot hozó mérkőzésen 3–2-re alulmaradt Írország ellen. Robbie Keane, a Fradi ír vezetőedzője a Mandinernek elárulta, hogy vegyes érzelmek kavarogtak benne az események kapcsán, de végső soron nem titkolta el valódi véleményét az eredménnyel kapcsolatban.
Ír vagyok, a gyerekeim Írországnak szurkolnak, csapatkapitánya voltam a válogatottnak, én szereztem a legtöbb gól címeres mezben. Tehát nagyon büszke vagyok a hazámra. Másrészről nyilván sajnálom a magyar srácokat, főleg azokat, akikkel együtt dolgozom a Fradiban. De elsősorban a nemzetem sikeréért szurkolok. Büszke vagyok a származásomra, tudom, hogy mit jelent az országnak, a játékosoknak, ha ismét kijutnánk a vb-re. Két évtizedet húztam le a labdarúgásban, de csupán egyszer adatott meg nekem, hogy világbajnokságon játszhassak. Nagyon nehéz út vezet odáig, főleg egy olyan kis nemzetnek, mint a miénk.
– fogalmazott a 45 éves szakember, aki játékosként 146 válogatott mérkőzésen 68 gólt szerzett hazája színeiben.
Varga Barnabás szenzációs találatát is méltatta a zöld-fehérek mestere:
Elképesztő volt, hihetetlen, hogy milyen gólokat tud szerezni. De az örmények elleni fejese is gyönyörű volt a maga nemében. Nem túlzás azt állítani, hogy a fejjátéka egyedülálló a világon: az ütemérzéke, a reakcióideje, a mozgása egyszerűen kiemelkedő. Meglepett engem is, hiszen nem olyan magas, 183-185 centi körül lehet, de remekül érkezik ezekre a labdákra.
– mondta a magyar rekordbajnok év elején kinevezett edzője.
Robbie Keane: Jól jött a válogatott szünet
Személy szerintem örültem a pihenőnek, jó volt szusszanni egy kicsit, kemény hat hetet tudhattunk magunk mögött a sorozatterhelés miatt. Az öltözői hangulatra nem lehet panaszom, nyilván a magyar válogatottól visszatérők nem repdesnek az örömtől, de ez természetes ilyenkor. Mindenki odatette magát a szünetet követő első edzésen, tényleg nagyon keményen dolgoztak a fiúk, fantasztikusak voltak. Mondtam is nekik, hogy profik vagyunk: a lehető leghamarabb mögöttünk kell hagyni a kudarcélményt, hogy a következő feladatra tudjunk koncentrálni.
– nyilatkozta Keane, aki a magyar-ír találkozót követően egy kocsmában énekelt a vendégek hőséről:
Kemény sorozat vár a Ferencvárosra: a következő négy hét alatt nyolc tétmérkőzést játszanak Varga Barnabásék. Először szombaton az NB I-ben (19:30, tv: M4Sport) a Nyíregyháza ellen lépnek pályára, majd csütörtökön a török Fenerbahce elleni Európa-liga összecsapás következik.
