Repült a volt Fradi-edző, magyar légiós tett be Bolla főnökének
Fradi-edzőként is csak két héttel húzta tovább 2021 őszén. Öt hónapig sem volt a Rapid trénere, kirúgták Peter Stögert.
A lengyel Raków vendégeként elszenvedett 4-1-es vereség után az osztrák SK Rapid menesztette Peter Stöger vezetőedzőt és segítőjét, Thomas Sagedert.
A Fradi korábbi (2021 nyarán kinevezett, majd december 12-én már el is küldött) trénere a bécsi csapatnál is csak július óta dolgozott, többek között a magyar válogatott Bolla Bendegúz szakvezetőjeként.
Bolla ezúttal csípősérülés miatt nem játszott az utóbbi 12 meccséből 8-at elveszített Rapidban, de így is volt magyar a pályán a csütörtöki Konferencia-liga-mérkőzésen: a Rakówban végig játszott Baráth Péter.
Peter Stögerrel csak szenvedett a Rapid a kupában
Négy forduló után a lengyelek 8 ponttal a 6., a még pontot sem szerzett osztrákok ellenben az utolsó, 36. helyen állnak a sorozat tabelláján. A Rapid hazája bajnokságában ugyanakkor második, egy pont hátránnyal az éllovas Salzburg mögött.
A Raków–Rapid (4-1) meccs összefoglalója:
