Repült a volt Fradi-edző, magyar légiós tett be Bolla főnökének

A lengyel Raków vendégeként elszenvedett 4-1-es vereség után az osztrák SK Rapid menesztette Peter Stöger vezetőedzőt és segítőjét, Thomas Sagedert.

A korábbi Fradi-edző Peter Stöger

Fotó: MTI/Illyés Tibor

A Fradi korábbi (2021 nyarán kinevezett, majd december 12-én már el is küldött) trénere a bécsi csapatnál is csak július óta dolgozott, többek között a magyar válogatott Bolla Bendegúz szakvezetőjeként.

Bolla ezúttal csípősérülés miatt nem játszott az utóbbi 12 meccséből 8-at elveszített Rapidban, de így is volt magyar a pályán a csütörtöki Konferencia-liga-mérkőzésen: a Rakówban végig játszott Baráth Péter.

Peter Stögerrel csak szenvedett a Rapid a kupában

Négy forduló után a lengyelek 8 ponttal a 6., a még pontot sem szerzett osztrákok ellenben az utolsó, 36. helyen állnak a sorozat tabelláján. A Rapid hazája bajnokságában ugyanakkor második, egy pont hátránnyal az éllovas Salzburg mögött.

