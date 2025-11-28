RETRO RÁDIÓ

Repült a volt Fradi-edző, magyar légiós tett be Bolla főnökének

Fradi-edzőként is csak két héttel húzta tovább 2021 őszén. Öt hónapig sem volt a Rapid trénere, kirúgták Peter Stögert.

Létrehozva: 2025.11.28. 16:05
Módosítva: 2025.11.28. 17:04
A lengyel Raków vendégeként elszenvedett 4-1-es vereség után az osztrák SK Rapid menesztette Peter Stöger vezetőedzőt és segítőjét, Thomas Sagedert

A korábbi Fradi-edző Peter Stöger idén augusztusban az ETO elleni győri kupavereség során
Fotó: MTI/Illyés Tibor

A Fradi korábbi (2021 nyarán kinevezett, majd december 12-én már el is küldött) trénere a bécsi csapatnál is csak július óta dolgozott, többek között a magyar válogatott Bolla Bendegúz szakvezetőjeként.

Bolla ezúttal csípősérülés miatt nem játszott az utóbbi 12 meccséből 8-at elveszített Rapidban, de így is volt magyar a pályán a csütörtöki Konferencia-liga-mérkőzésen: a Rakówban végig játszott Baráth Péter.

Peter Stögerrel csak szenvedett a Rapid a kupában

Négy forduló után a lengyelek 8 ponttal a 6., a még pontot sem szerzett osztrákok ellenben az utolsó, 36. helyen állnak a sorozat tabelláján. A Rapid hazája bajnokságában ugyanakkor második, egy pont hátránnyal az éllovas Salzburg mögött.

A Raków–Rapid (4-1) meccs összefoglalója:

 

