Gyászba borult a sportvilág, meghalt a párizsi olimpia főszereplője

Életének 102. évében elhunyt Charles Coste, aki Keleti Ágnes januári halála óta a legidősebb élő olimpiai bajnok volt. A listát a francia exkerékpáros halála után a szovjet színekben aranyérmes Nyikita Simonyan vezeti, Benedek Gábor előtt – emelte ki a Magyar Nemzet.

Charles Coste (kerekesszékben) volt az utolsó előtti fáklyavivő a 2024-es párizsi olimpia megnyitóján Fotó: AFP

Coste tavaly utolsó előtti emberként vihette a párizsi olimpia fáklyáját, 76 évvel azután, hogy tagja volt a kerékpárosok üldözéses csapatversenyében győztes kvartettnek az 1948-as londoni ötkarikás játékokon.

Le #CNOSF rend hommage à la mémoire de Charles Coste, champion olympique à Londres, en 1948, dans l’épreuve de poursuite par équipes, décèdé à l’âge de 101 ans.



Le doyen mondial des champions olympiques avait disputé deux Tour de France, trois Tour d’Italie et sa plus belle… pic.twitter.com/PetKB7XhDv — FranceOlympique (@FranceOlympique) November 2, 2025

Legidősebb olimpiai bajnokunk második a világon

Az ötszörös olimpiai aranyérmes tornász, Keleti Ágnes januári halála óta ő volt a legidősebb élő olimpiai bajnok. Ezt immár a jelenleg 99 éves Nyikita Simonyan mondhatja el magáról, aki a Szovjetunióval az 1956-os ötkarikás játékokon nyerte meg a labdarúgótornát. A lista második helyén a magyar öttusasport első világbajnoka, a 98 éves Benedek Gábor áll, aki az 1952-es helsinki olimpián csapatban aranyérmes, egyéniben pedig második helyezett lett.

A legidősebb élő olimpikon egyébként a 103 éves Rhoda Wurtele, aki Kanadát alpesi síben képviselte az 1952-es téli olimpián, a nyári ötkarikás játékokra vonatkozóan pedig a svájci William de Rham, aki négy évvel később Melbourne-ben szerepelt lovaglásban.

Charles Coste a fáklyával a 2024-es párizsi olimpia megnyitóján: