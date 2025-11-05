Mellbevágó: Ezek voltak a meccs közben meghalt edző utolsó szavai
Órákkal halála előtt még panaszt tett. Mladen Zizovic egyik játékosa elárulta, mik voltak az elhunyt edző utolsó szavai.
Néhány órával a halála előtt panaszt tett egy étellel kapcsolatban Mladen Zizovic. A szerb élvonalban szereplő Radnicki labdarúgócsapatának vezetőedzője a Mladost elleni összecsapás 22. percében lett rosszul, az életét már nem sikerült megmenteni.
Ezek voltak Mladen Zizovic utolsó szavai
A 44 éves bosnyák szakember halála mindkét csapat játékosait teljesen lesújtotta, egyikük most megszólalt, és elárulta, hogy Zizovic órákkal a tragédia előtt panaszkodott a halra, amit a találkozó előtt evett.
Hajnali fél négyig nem aludtam egy percet sem. Nincsenek szavak, teljesen megdöbbentünk. Újrajátszottam a fejemben az egészet. Utasításokat adott nekem, megfordult, és láttam, hogy a kispadoknál lévő játékvezetőhöz beszélt. Aztán odament a padunkhoz, a többiekhez fordult, és azt ismételgette: «Nem érzem jól magam, nem érzem jól magam»
– árulta el játékosa, mik voltak Mladen Zizovic utolsó szavai a halála előtt.
Azt mondják, panaszkodott a halra, amit evett, azt mondta, hogy többé nem eszik ilyet. Erről beszélt. A bemelegítés alatt nem voltak problémái, amikor elkezdődött a játék, még minden rendben volt
– idézi a játékos szavait a SportBible.
Miután a mérkőzésen részt vevő játékosokkal és edzőkkel közölték a tragikus hírt, sokan a földre rogytak és a sokkot kaptak, mielőtt Jovan Segrt játékvezető felfüggesztette a mérkőzést.
