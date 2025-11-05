Mellbevágó: Ezek voltak a meccs közben meghalt edző utolsó szavai

Néhány órával a halála előtt panaszt tett egy étellel kapcsolatban Mladen Zizovic. A szerb élvonalban szereplő Radnicki labdarúgócsapatának vezetőedzője a Mladost elleni összecsapás 22. percében lett rosszul, az életét már nem sikerült megmenteni.

Mladen Zizovic egyik játékosa elárulta, mik voltak az elhunyt edző utolsó szavai (Fotó: Igor Kupljenik / Northfoto)

Ezek voltak Mladen Zizovic utolsó szavai

A 44 éves bosnyák szakember halála mindkét csapat játékosait teljesen lesújtotta, egyikük most megszólalt, és elárulta, hogy Zizovic órákkal a tragédia előtt panaszkodott a halra, amit a találkozó előtt evett.

Hajnali fél négyig nem aludtam egy percet sem. Nincsenek szavak, teljesen megdöbbentünk. Újrajátszottam a fejemben az egészet. Utasításokat adott nekem, megfordult, és láttam, hogy a kispadoknál lévő játékvezetőhöz beszélt. Aztán odament a padunkhoz, a többiekhez fordult, és azt ismételgette: «Nem érzem jól magam, nem érzem jól magam»

– árulta el játékosa, mik voltak Mladen Zizovic utolsó szavai a halála előtt.

Azt mondják, panaszkodott a halra, amit evett, azt mondta, hogy többé nem eszik ilyet. Erről beszélt. A bemelegítés alatt nem voltak problémái, amikor elkezdődött a játék, még minden rendben volt

– idézi a játékos szavait a SportBible.

Miután a mérkőzésen részt vevő játékosokkal és edzőkkel közölték a tragikus hírt, sokan a földre rogytak és a sokkot kaptak, mielőtt Jovan Segrt játékvezető felfüggesztette a mérkőzést.