Edzője kitálalt a magyar foci nagy ígéretének erősségéről

Jól választott játékosállományt Kemenes Szabolcs szövetségi edző, akivel az U19-es magyar fociválogatott a Gyirmóton rendezett Eb-csoportselejtezőn a győztes franciák mögött a második helyen továbbjutott az elitkörbe – melyet 2026 márciusában bonyolítanak le.

Jól választott játékosállományt Kemenes Szabolcs szövetségi edző Fotó: Földi Imre

Kemenes Szabolcs: Szükséges a szerencse is

A tréner sokat látott, tanult szakember, aktív labdarúgó éveiben védett a Honvédban, a Fradiban, az MTK-ban, és szerepelt Angliában, valamint Cipruson is.

Akik látták a franciák elleni gyirmóti meccsünket, elképzelhetik, milyen ellenfél vár ránk az elitkörben... A gallokkal szemben amúgy szerencsénk volt, de az is elvárt a sikerhez. A folytatásban a sorsolásnál jöhet angol, német, holland vagy éppen olasz rivális az első kalapból – egyik sem egyszerű feladat. Viszont a csapatom elszánt, melyet úgy alakítottam ki, hogy abban legyen labdaügyes befejező, a védekezésben járatos, illetve a középpályán alkotni képes egyéniség

– fogalmazott a Metropolnak a 39 éves tréner, akinek együttese a nemrég befejeződött csoporttalálkozókon 3-0-ra verte Feröert, és 1-1-re zárt a bolgárokkal.

Németh Hunor irányzéka döntött

Játékosai között van példának okáért egy olyan zsonglőr, amilyen Németh Hunor, aki Gyirmóton Feröernek bombagólt lőtt szabadrúgásból, majd a franciák ellen – szintén szabadrúgás után – egy megpattanó labdával alakította ki a 2-1-es végeredményt, mely vereség ugyan, de továbbjutást érő.