Megfagyott a levegő a stadionban: Nem várt dolog történt Sallai Rolandék BL-meccsén

Sallai Roland és csapata erre aligha számított. Hatalmas meglepetésre vendég győzelem született a Galatasaray-Union Saint-Gilloise BL-meccsen.

Szerző: B.
Létrehozva: 2025.11.25.
Sallai Roland Bajnokok Ligája Galatasaray Union Saint-Gillois

Hatalmas meglepetésre vendég siker született a keddi Galatasaray-Union Saint-Gilloise Bajnokok Ligája-mérkőzésen. A hazai csapatban kezdőként lépett pályára Sallai Roland, azok után, hogy a hétvégén véletlenül fejbe rúgta az ellenfél játékosát és piros lapot kapott a Genclerbirligi elleni bajnokin.

Galatasaray-Union Saint-Gilloise: Sallai Roland nem örülhetett
Sallai Roland nem örülhetett, vendég siker született a keddi Galatasaray-Union Saint-Gilloise Bajnokok Ligája-mérkőzésen Fotó: Anadolu via AFP

Galatasaray-Union Saint-Gilloise: Nagy meglepetés született

A törökök négy fordulót követően kilenc ponttal előkelő helyen álltak az alapszakaszban, és esélyesként várták a találkozó előtt csupán hárompontos belga csapatot. Bár magyar szempontból jó hír, hogy Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést, a válogatott játékos és csapata nem örülhetett a végén. A Union Saint-Gilloise borította a papírformát, és Promise David 57. percben szerzett góljával nagy meglepetésre elvitte a három pontot a Galatasaray otthonából.

A Bajnokok Ligájában szereplő két másik magyar játékos, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool a szerdai játéknapon, 21 órától lép pályára a holland PSV ellen.

