Végre elmondta, ezért távozott a Fradi kapusa

Idén nyáron az NB I-en belül váltott klubot Varga Ádám. A Ferencváros kapusa kölcsönbe igazolt Debrecenbe, pedig nagyon is elégedettek voltak vele a Fradinál. Amikor kellett, kiválóan helyettesítette Dibusz Dénest, de a 26 éves játékos nem tudta kiszorítani a kapuból a válogatott játékost.

Varga Ádám kölcsönbe érkezett Debrecenbe a Fraditól (Fotó: Haon.hu)

A játékos most végre első számú választott, s mint azt a haon.hu-nak elmondta, ez volt a terve. Ráadásul a Debrecennel jelenleg vezetik a bajnokságot is.

„Nagyon gyorsan zajlottak körülöttem az események. Úgy voltam vele, hogy sokkal többet kell védenem, külföldi megkeresés is volt, de a DVSC projektjével nem lehetett versenyezni. Fontos volt a bizalom is, így szerencsére fejlődni is tudok. A legfontosabb, hogy a csapat jól szerepeljen.”

Varga Ádám családja a Fradinak szurkol

A kapus tisztában van vele, hogy Debrecenben nem népszerű a Ferencváros. Neki azonban ezzel még nem volt problémája.

Nem fogom meghazudtolni magam, Ferencváros-nevelés vagyok, ismerem a viszonyokat. Az egész családom FTC-szurkoló, de tudtam, hova jövök. Élsportolóként ettől azonban el kell vonatkoztatni, azért érkeztem, hogy a klub sikereiért tegyek. A csapat és a szurkolók is befogadtak.

– mondta Varga, aki noha most a Debrecenben véd, hivatalosan továbbra is a Fradi kapusa.