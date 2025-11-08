Végre elmondta, ezért távozott a Fradi kapusa
Az egész családja a Ferencvárosnak szurkol, mégis váltott Varga Ádám. A Fradi kapusa kölcsönbe távozott Debrecenbe, s nem bánta meg döntését.
Idén nyáron az NB I-en belül váltott klubot Varga Ádám. A Ferencváros kapusa kölcsönbe igazolt Debrecenbe, pedig nagyon is elégedettek voltak vele a Fradinál. Amikor kellett, kiválóan helyettesítette Dibusz Dénest, de a 26 éves játékos nem tudta kiszorítani a kapuból a válogatott játékost.
A játékos most végre első számú választott, s mint azt a haon.hu-nak elmondta, ez volt a terve. Ráadásul a Debrecennel jelenleg vezetik a bajnokságot is.
„Nagyon gyorsan zajlottak körülöttem az események. Úgy voltam vele, hogy sokkal többet kell védenem, külföldi megkeresés is volt, de a DVSC projektjével nem lehetett versenyezni. Fontos volt a bizalom is, így szerencsére fejlődni is tudok. A legfontosabb, hogy a csapat jól szerepeljen.”
Varga Ádám családja a Fradinak szurkol
A kapus tisztában van vele, hogy Debrecenben nem népszerű a Ferencváros. Neki azonban ezzel még nem volt problémája.
Nem fogom meghazudtolni magam, Ferencváros-nevelés vagyok, ismerem a viszonyokat. Az egész családom FTC-szurkoló, de tudtam, hova jövök. Élsportolóként ettől azonban el kell vonatkoztatni, azért érkeztem, hogy a klub sikereiért tegyek. A csapat és a szurkolók is befogadtak.
– mondta Varga, aki noha most a Debrecenben véd, hivatalosan továbbra is a Fradi kapusa.
Javában zajlik a Fizz Liga!
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Ferencváros, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre