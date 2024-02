Érdekes, de egyedül Kocsis Dominikról nem volt pontos adatunk, ezért mondtuk Vargának, hogy döntsön belátása szerint. Ezt tette, és jól tette, a jobb alsó sarokra ellőtt labdát kiütötte. Általánosságban véve a kapuvédőnek illik tanulmányoznia a 11-es rúgáshoz készülő játékos testbeszédét. Ha érzi, hogy bizonytalan, több a lehetősége a védésre. Most is így történt, Ádám kiválóan mérte fel, hogy mire számíthat. Örülök, hogy az ő remeklésével is sikerült a továbbjutás