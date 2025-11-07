Tehetetlenül nézte, porig égett a szövetségi kapitány háza

Húsz tűzoltóegységet riasztottak Erik Spoelstra házához csütörtök hajnalban Miamiban. A világ legjobbjának számító amerikai férfi kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya nem tartózkodott a rezidencián, és a jelentések szerint senki nem sérült meg az incidensben.

A tűzoltók sem tudták megmenteni Erik Spoelstra házát (Fotó: X)

Erik Spoelstra végig nézte, ahogy minden elpusztul

Jelenleg még nem ismert, mi okozhatta a tüzet, viszont a 6,6 millió dollárért (több mint kétmilliárd forint) vásárolt ház szinte teljesen elpusztult. Az NBA-bajnok edző egy repülőgépen utazott, amikor a tűz kitört: a Miami Heat csapatával tartott hazafelé egy szerda esti denveri meccsről. Már több tűzoltóautó is a helyszínen volt, amikor Spoelstra megérkezett az ingatlanhoz, a tulaj tehetetlenül nézte, ahogy az otthonát elborítják a lángok.

Erik Spoelstra outside of his house burning.



Couldn’t imagine what he’s going through 💔 pic.twitter.com/g2ratqj8jH — 𝙃𝙀𝘼𝙏 𝙉𝘼𝙏𝙄𝙊𝙉 (@HeatvsHaters) November 6, 2025

A tűz eloltása után készített drónfelvételek azt mutatták, hogy a ház nagy része elszenesedett rommá vált – írja az AP News. Az első tűzoltóautók kiérkezése után több mint három órával még mindig füstfelhő volt látható az épület egyes részei felett, de a hatóságok kijelentették, hogy a tüzet reggel 8 óra körül sikerült teljesen megfékezni.

Hálásak vagyunk, hogy senki sem sérült meg a tűzesetben, amely Erik Spoelstra otthonában történt. Gondolatban, imáinkban és minden lehetséges módon Spoelstrát és családját támogatjuk ebben a nehéz időszakban

– áll a vezetőedző csapata, a Miami Heat közleményében.

Az 55 éves szakember – a katasztrófa ellenére – ott lesz csapata következő meccsén.