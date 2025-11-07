Tehetetlenül nézte, porig égett a szövetségi kapitány háza
Tűz ütött ki csütörtökön Miamiban, az amerikai férfi kosárlabda-válogatott és a Miami Heat vezetőedzőjének házában. Erik Spoelstra néhány órával a lángok kitörése után ért haza.
Húsz tűzoltóegységet riasztottak Erik Spoelstra házához csütörtök hajnalban Miamiban. A világ legjobbjának számító amerikai férfi kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya nem tartózkodott a rezidencián, és a jelentések szerint senki nem sérült meg az incidensben.
Erik Spoelstra végig nézte, ahogy minden elpusztul
Jelenleg még nem ismert, mi okozhatta a tüzet, viszont a 6,6 millió dollárért (több mint kétmilliárd forint) vásárolt ház szinte teljesen elpusztult. Az NBA-bajnok edző egy repülőgépen utazott, amikor a tűz kitört: a Miami Heat csapatával tartott hazafelé egy szerda esti denveri meccsről. Már több tűzoltóautó is a helyszínen volt, amikor Spoelstra megérkezett az ingatlanhoz, a tulaj tehetetlenül nézte, ahogy az otthonát elborítják a lángok.
A tűz eloltása után készített drónfelvételek azt mutatták, hogy a ház nagy része elszenesedett rommá vált – írja az AP News. Az első tűzoltóautók kiérkezése után több mint három órával még mindig füstfelhő volt látható az épület egyes részei felett, de a hatóságok kijelentették, hogy a tüzet reggel 8 óra körül sikerült teljesen megfékezni.
Hálásak vagyunk, hogy senki sem sérült meg a tűzesetben, amely Erik Spoelstra otthonában történt. Gondolatban, imáinkban és minden lehetséges módon Spoelstrát és családját támogatjuk ebben a nehéz időszakban
– áll a vezetőedző csapata, a Miami Heat közleményében.
Az 55 éves szakember – a katasztrófa ellenére – ott lesz csapata következő meccsén.
