Tragikus nap ez a mai: elhunyt a többszörös erőemelő magyar bajnok
Mészáros Tibor 58 éves volt.
A Magyar Erőemelő Szövetség jelentette be, hogy elhunyt Mészáros Tibor, többszörös erőemelő magyar bajnok.
Elhunyt a legendás erőemelő
Mészáros Tibor, többszörös erőemelő magyar bajnok, erőemelő Világ- és Európa-bajnok 58 éves korában elhunyt. Őszinte részvétünk a családjának! Nyugodj békében, Tibi!
