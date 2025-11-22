RETRO RÁDIÓ

Tragikus nap ez a mai: elhunyt a többszörös erőemelő magyar bajnok

Mészáros Tibor 58 éves volt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.22.
Mészáros Tibor erőemelő bajnok elhunyt

A Magyar Erőemelő Szövetség jelentette be, hogy elhunyt Mészáros Tibor, többszörös erőemelő magyar bajnok.

Elhunyt a többszörös erőemelő magyar bajnok / Fotó: Pixabay (Illusztráció!)

Elhunyt a legendás erőemelő


 

Mészáros Tibor, többszörös erőemelő magyar bajnok, erőemelő Világ- és Európa-bajnok 58 éves korában elhunyt. Őszinte részvétünk a családjának! Nyugodj békében, Tibi!

- írták a Facebook-oldalukon.

 

