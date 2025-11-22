Újabb csapás a hazai sportvilágnak: elhunyt a legendás bokszedző

Már húszas éveiben edzősködött, dolgozott a Tatabányai Bányász Somodi Ferenc és Rózsa András fémjelezte legendás ökölvívó-szakosztályában, a legutóbbi időkben a 2021-ben junior Európa-bajnok Oláh Levente edzéseit irányította. Kardos Józsefről a Magyar Ökölvívók Szövetsége az U23-as Európa-bajnokság első versenynapján is megemlékezik a BOK-csarnokban. Nyugodj békében, Dudu bá!