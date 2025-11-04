RETRO RÁDIÓ

Utolsó esély, most dől el Dárdai Bence jövője

A kirúgás szélére került a Wolfsburggal becsődölt holland edző. Pénteken, Brémában már a Dárdai Bencét mellőző Paul Simonis állása a tét.

Augusztusban két győzelemmel – az első egy könnyed 9-0-s kupasiker volt az ötödosztályú Hemelingen ellen – nyitott a Wolfsburg új edzőjeként Paul Simonis, az azóta eltelt kilenc hét során viszont csak egyszer gyűjtötte be mindhárom pontot a csapata. A német Bundesliga 12. helyéig visszacsúszott Volkswagen-gyáriak az utóbbi hét tétmérkőzésükből hatot elvesztettek. Egyedül azt nyerték meg (1-0-ra) október végén, Hamburgban, amikor a fiatal holland tréner ebben a szezonban először becserélte bő félórára Dárdai Bencét. Erre vasárnap, a Hoffenheim elleni hazai 2-3 során megint a kispadon hagyta az előző bajnokság wolfsburgi felfedezettjét. A 19 éves magyar tehetséget mellőző Simonis a kirúgás szélére került: sajtóhírek szerint a pénteki (20.30, tv: Aréna 4), Werder Bremen elleni idegenbeli bajnoki dönt a sorsáról.

Dárdai Bence (jobbra) egyelőre csak perceket kap a Wolfsburg új edzőjétől, pedig a csapat szenved a Bundesligában és a Német Kupából is kiesett
Dárdai Bence (jobbra) egyelőre csak perceket kap a Wolfsburg új edzőjétől, pedig a csapat szenved a Bundesligában és a Német Kupából is kiesett Fotó: Getty Images

A wolfsburgi szakmai vezetők egyelőre a gyalázatos eredménysor dacára is kiállnak Simonis mellett. Nem csoda, hiszen ők szerződtették a májusban menesztett Ralph Hasenhüttl helyére, így nekik is kell tartaniuk a hátukat érte az autógyár több jelenlegi és korábbi fejeséből álló igazgatótanács tagjai felé. Sebastian Schindzielorz sportigazgató a hétközi Német Kupa-kiesés (otthon 0-1 a másodosztályú Kiel ellen) és a hétvégi, szintén hazai bajnoki vereség után hangsúlyozta: továbbra sem veszítette el a hitét az edzőben, és Brémában mindenképpen együtt próbálnak előrelépni. A csapatkapitány Maximilian Arnold is azt bizonygatta, hogy a játékosok kitartanak edzőjük mellett. Csak éppen az "eredmények" és a még kilátástalanabb játék szólnak Simonis ellen, különösen a jelentős nyári átigazolások fényében. Ezek tették be a kaput az előző szezonban valósággal berobbant Dárdai Bencének is, aki akkor 25 tétmeccsen játszott, javarészt kezdőként; a klubja (és a családja) valaha volt legfiatalabb Bundesliga-gólszerzője lett; és bekerült a magyar válogatottba is. Most viszont mindössze 55 játékperc van a sokra hivatott középpályás lábában, akit legutóbb már nem is hívott meg Marco Rossi a nemzeti csapatba.

Csak új edzőtől kaphat új esélyt Dárdai Bence?

Dárdai Pál legifjabb fia egyelőre elszántan küzd a helyéért, de nemrég a Kickernek nyilatkozva elmondta: keserű és csalódott a váratlan mellőzése miatt, a tavalyi teljesítménye alapján többet remélt, de egyelőre nem tehet mást, igyekszik ebből a nehéz időszakból is tanulni. Egyelőre – mert nem tagadta, hogy ha nem változik a helyzete, akkor "a maga idejében" leül az edzővel és a menedzserével, hogy megbeszéljék, hogyan tovább. Kérdés, hogy Simonist nem sarkalják-e változtatásokra a sorozatos kudarcok, illetve a wolfsburgi klubvezetők nem döntenek-e már a hétvégén az edzőváltás mellett. Máris sorjáznak a lehetséges utódjelöltek nevei: Edin Terzic és Marco Rose mellett képben van a korábbi Hertha-tréner Bruno Labbadia is, akik talán megadnák az esélyt a magyar focistának is.

 

