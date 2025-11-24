RETRO RÁDIÓ

Fekete-fehér fotó: Gyászol Berki Krisztián

Vígh László mesteredző eltávozott. Berki Krisztián gyászolja.

Elhunyt minden idők legeredményesebb magyar férfi tornászának, Magyar Zoltánnak az edzője, Vígh László. Ahogy arról a Metropol is beszámolt, a Magyar Torna Szövetség, a Ferencvárosi Torna Club és a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem saját halottjának tekinti. A mesteredzőt az olimpiai bajnok Berki Krisztián gyászolja a közösségi oldalán.

Vígh László mesterdező eltávozott...

- osztotta meg a tornaszövetség közleményét Berki Krisztián.

Ebben az olvasható, hogy a mesteredző munkásságának köszönhetően került a magyar torna a világ élvonalába. Edzői tevékenysége a lólengés területén a legismertebb, számtalan új mozdulat megálmodója, a leghíresebb elem ezekből a Magyar-vándor.

1964-től volt az FTC torna szakosztályának edzője, majd vezetőedzője. A kiemelkedő tanítványain túl, több száz tornász fordult meg kezei között, hosszú pályafutása alatt. Tudását a Testnevelési Egyetem tanáraként adta át fiatal generációknak. 2002-ben dr honoris causa címmel ismerték el oktatói munkáját, számos elismerése mellett Bay Béla díj, a MOB Fair Play díj és a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztjének tulajdonosa

- áll a közleményben.

Vígh László életének 85. évében hunyt el, búcsúztatásáról és temetéséről a későbbiekben adnak értesítést.

 

