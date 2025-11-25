15 éves srác játszhat a BL-csúcsrangadón, de magyar csapatban nem szerepelhetne

A labdarúgó Bajnokok Ligája 5. fordulójának programjából kiemelkedik a szerdai (21.00, tv: Sport 1) Arsenal–Bayern München szuperrangadó. Az angol és a német topliga éllovasain kívül csak az összesített tabellán mögöttük harmadik Internazionale nem vesztett még pontot. A londoni csúcsmeccsen újra játéklehetőséghez juthat az Arsenal még csak 15 éves tehetsége, Max Dowman, aki három hete lett a BL történetének valaha volt legfiatalabb játékosa (15 éves, 10 hónapos és 4 napos korában). Az angol U19-es válogatott jobbszélső Premier League- és Ligakupa-mérkőzéseken is játszott már a világ egyik legerősebb és tán legjobb formában futballozó klubcsapatában – ugyanakkor a magyar szabályok értelmében nálunk nemhogy az élvonalban, még az NB III-ban sem játszhatna.

Max Dowman játszhat az Arsenal–Bayern München BL-rangadón, de a magyar futballban még NB III-ban sem léphetne pályára Fotó: AFP

Dowman november elején, a Slavia Praha vendégeként 3-0-ra megnyert Arsenal-meccsen lett új BL-korrekorder (75 napot vert az eddigi csúcstartóra, a 2020-ban még dortmundi Youssoufa Moukokóra, akinek a valós életkoráról mellesleg évek óta tart a vita). A világ legerősebb bajnokságában, a PL-ben ellenben már augusztusban debütált, méghozzá rögtön gólpasszal a Leeds United 5-0-s kiütése során; sőt Mikel Arteta vezetőedző a hajrá perceire becserélte őt a Szoboszlai Dominik mesés szabadrúgásával 1-0-s Liverpool-győzelemmel végződött rangadón, az angol Ligakupában pedig már kezdőjátékos volt a Real Madrid mögött második legértékesebb jelenkori futballcsapatban (az Arsenal-játékosok összértékét 1,31 milliárd euróra, azaz több mint 500 milliárd forintra saccolja a Transfermarkt).

Arsenal–Bayern München BL-rangadón játszhat, magyar csapatban nem

Mégis, a hatályos magyar versenyszabályzat szerint az BL- és Premier League-sztár a 16. születésnapja – esetében idén december 31. – előtt nem léphetne pályára magyar csapatban, sem az NB I-ben, sem az NB II-ben, de még a harmadosztályban sem (csak a vármegyei igazgatóságok dönthetnek másként az általuk rendezett alacsonyabb osztályú bajnokságok versenykiírásaiban).

Részlet az Magyar Labdarúgó Szövetség versenyszabályzatából Forrás: dokumentumtar.mlsz.hu

A Metropol megkérdezte az MLSZ-t a rendelkezés indokáról. Szabó Gergő, a szövetség szóvivője válaszából kiderül:

Ahogy minden esetben, úgy ennél a döntésnél is az MLSZ első helyen a játékosok egészségét tartotta szem előtt. A 16 éves korhatár az MLSZ Orvosi Bizottságának szakmai javaslatára került elfogadásra.

Nyilván felvetődik a kérdés: az Arsenalnál – miként korábban a Barcelonánál, a szintén 15 évesen már mély vízbe dobott Lamine Yamal esetében is – nem vigyáznak a legnagyobb kincseik egészségére?