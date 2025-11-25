15 éves srác játszhat a BL-csúcsrangadón, de magyar csapatban nem szerepelhetne
Max Dowman a BL korrekordere, a Premier League-ben pedig már augusztusban gólpasszal debütált. Az Arsenal–Bayern München-rangadón is játszhat, de magyar meccsen nem tehetné.
A labdarúgó Bajnokok Ligája 5. fordulójának programjából kiemelkedik a szerdai (21.00, tv: Sport 1) Arsenal–Bayern München szuperrangadó. Az angol és a német topliga éllovasain kívül csak az összesített tabellán mögöttük harmadik Internazionale nem vesztett még pontot. A londoni csúcsmeccsen újra játéklehetőséghez juthat az Arsenal még csak 15 éves tehetsége, Max Dowman, aki három hete lett a BL történetének valaha volt legfiatalabb játékosa (15 éves, 10 hónapos és 4 napos korában). Az angol U19-es válogatott jobbszélső Premier League- és Ligakupa-mérkőzéseken is játszott már a világ egyik legerősebb és tán legjobb formában futballozó klubcsapatában – ugyanakkor a magyar szabályok értelmében nálunk nemhogy az élvonalban, még az NB III-ban sem játszhatna.
Dowman november elején, a Slavia Praha vendégeként 3-0-ra megnyert Arsenal-meccsen lett új BL-korrekorder (75 napot vert az eddigi csúcstartóra, a 2020-ban még dortmundi Youssoufa Moukokóra, akinek a valós életkoráról mellesleg évek óta tart a vita). A világ legerősebb bajnokságában, a PL-ben ellenben már augusztusban debütált, méghozzá rögtön gólpasszal a Leeds United 5-0-s kiütése során; sőt Mikel Arteta vezetőedző a hajrá perceire becserélte őt a Szoboszlai Dominik mesés szabadrúgásával 1-0-s Liverpool-győzelemmel végződött rangadón, az angol Ligakupában pedig már kezdőjátékos volt a Real Madrid mögött második legértékesebb jelenkori futballcsapatban (az Arsenal-játékosok összértékét 1,31 milliárd euróra, azaz több mint 500 milliárd forintra saccolja a Transfermarkt).
Arsenal–Bayern München BL-rangadón játszhat, magyar csapatban nem
Mégis, a hatályos magyar versenyszabályzat szerint az BL- és Premier League-sztár a 16. születésnapja – esetében idén december 31. – előtt nem léphetne pályára magyar csapatban, sem az NB I-ben, sem az NB II-ben, de még a harmadosztályban sem (csak a vármegyei igazgatóságok dönthetnek másként az általuk rendezett alacsonyabb osztályú bajnokságok versenykiírásaiban).
A Metropol megkérdezte az MLSZ-t a rendelkezés indokáról. Szabó Gergő, a szövetség szóvivője válaszából kiderül:
Ahogy minden esetben, úgy ennél a döntésnél is az MLSZ első helyen a játékosok egészségét tartotta szem előtt. A 16 éves korhatár az MLSZ Orvosi Bizottságának szakmai javaslatára került elfogadásra.
Nyilván felvetődik a kérdés: az Arsenalnál – miként korábban a Barcelonánál, a szintén 15 évesen már mély vízbe dobott Lamine Yamal esetében is – nem vigyáznak a legnagyobb kincseik egészségére?
Czvitkovics évekre megszenvedte a korai berobbanását
A szabály 2013-as bevezetése előtt a később 10-szeres válogatott Czvitkovics Péter már 15,5 éves korában bemutatkozott az MTK felnőttcsapatában. 1998 augusztusában szerepelt először a feröeri GÍ Göta ellen 7-0-ra megnyert KEK-selejtezőben (Kupagyőztesek Európa-kupája, 1999-ig rendezték meg), majd a Dunaferr elleni 3-0-s bajnokin is becserélték. Abban a szezonban öt tétmeccsig jutott a profik között, a következő szezonokban azonban megtört a fejlődése, és „csak” a 2001–2002-es bajnokságban, már 18 éves korában jött össze neki az áttörés, és azóta egyaránt 4-szeres magyar bajnoknak és kupagyőztesnek mondhatja magát, a 2009–10-es évben kulcsembere volt a DVSC BL-főtáblás csapatának is.
Megkérdeztük Czvitkovics Pétert, a saját tapasztalatai alapján mit szól ahhoz, hogy az Arsenal 15 éves „csodagyereke” nálunk még nem játszhatna, de azt válaszolta, hogy ezt nem az ő tiszte megítélni. Egy korábbi Magyar Nemzet-interjújában a maga példájával kapcsolatban elmondta, hogy csak nagyon kevés gyereknek sikerül megugrania az átmenetet felnőtt futballba, ahol a saját bőrükön tapasztalják meg, „milyen az, amikor pénzért kell játszani, felelősséget kell vállalni a pályán. A többség ezt nem tudja: azt hiszi, hogy lejátszik egy meccset a hétvégén, a suliban kidumálja az élményt a haverokkal. (...) Én is hibáztam. Tizenöt-tizenhat évesen elhittem magamról, hogy kiváló futballista vagyok. Nem tudtam kezelni a hirtelen jött médiaérdeklődést, azt hittem, hogy sínen vagyok. (...) McDonald’sban ettem, reggel tízkor pizzáztam, senki sem szólt, hogy ezt nem így kellene. (...) Edzettem egy-két órát, majd akár öt órán keresztül kávéztam a Westendben” – emlékezett vissza 2023-ban, hozzátéve: 16-18 éves korában nagyon rossz időszaka volt, és utólag már tudja: a fentiek helyett jobban kellett volna ügyelnie az egészségére és a táplálkozására.
Óvás és pontlevonás is lett hasonló ügyből
2020 őszén a Honvéd NB III-ban szereplő tartalékcsapatától az Iváncsa óvása miatt utólag elvették a 0-0-val megszerzett pontot. Az MLSZ fegyelmi bizottsága 3-0-s eredménnyel a vendégeknek „adta” a meccset, mert a kispestiek egyik akadémistája, Keresztes Noel még a 16. születésnapja előtt játszott, megsértve ezzel a fenti szabályt. Azaz a Czvitkovicséhoz hasonló esetre ma már nincs is lehetőség. A Honvéd akkor bejelentette: szakmai egyeztetést kezdeményezett az MLSZ-szel a fiatal tehetségek játéklehetősége ügyében – mint azóta kiderült, eredménytelenül.
Azt viszont továbbra is nehéz eldönteni, hogy a fiatalok integrálásának megfelelő időpontja és módja kizárólag annak lenne a függvénye, hogy egy-egy kiugró tehetség betöltötte-e már a 16-ot, vagy addig még van hátra pár hete, hónapja. Az Arsenal vagy éppen a Barcelona bevált receptje alapján a rátermett gyerekek személyisége, fizikai-szellemi felkészültsége ismeretében adminisztratív eszközök helyett az edzőikre, szakemberekre is lehetne bízni a döntést, és az adott játékos megfelelő támogatását, mentorálását, segítését.
A 15 éves Max Dowman eddigi legszebb megmozdulásai:
