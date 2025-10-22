Szoboszlai miatt súlyos büntetést úszhat meg a Liverpool a BL-ben

Szokatlan módon vezették fel az Eintracht Frankfurt-Liverpool meccset a Bajnokok Ligájában. A szerdai találkozó előtt kedd este kötelező sajtótájékoztatót kellett volna tartania Németországban a Poolnak, az angolok azonban odahaza a repülőtéren vesződtek. Óriási csúszással tudtak csak elindulni, így az esemény - melyen Arne Slot menedzser mellett Szoboszlai Dominik válaszolt volna az újságíróknak - elmaradt. Mivel a sajtótájékoztatót késve sem tartották meg, az UEFA akár pénzbüntetéssel is sújthatja a Vörösöket.

Szoboszlai Dominik és társai késve indultak el Liverpoolból Fotó: Liverpool FC

Az Európa Labdarúgó-szövetség kimondja, a nemzetközi kupameccsek előtti napon a vendégeknek a találkozó helyszínén legkésőbb este az edző mellett egy játékossal sajtótájékoztatót kell tartaniuk. Amennyiben ez elmarad, a vétkes klubot megbüntethetik.

Szoboszlai Dominik bevetette magát

Noha Frankfurtban nem válaszolhatott az újságírók kérdésére, a gárda magyar játékosa Liverpoolban a reptéri várakozás közben adott interjút a helyieknek. Ki tudja, lehet emiatt megkegyelmez az UEFA a csapatnak. Szoboszlai nyilatkozatában kijelentette, sosem volt még ilyen rossz szériában az adott csapatával.

Azt hiszem, ilyen még soha nem történt a karrieremben, de sok srác pályafutásában sem, hogy négyszer egymás után kikaptunk. Szóval most együtt kell maradnunk – ez a legfontosabb. Sok megbeszélésünk volt, sokat beszélgettünk egymással, de a legfontosabb, hogy együtt maradjunk.

"Mert jó időkben könnyű együtt maradni, de amikor nehéz helyzet van, akkor igazán fontos, hogy egységesek maradjunk. Úgy gondolom, készen állunk arra, hogy megfelelően reagáljunk a helyzetre szerdán"

- idézi az Origo Szoboszlait, aki szerint legutóbb, a Manchester United ellen helyzeteik ugyan voltak, szerencséjük azonban nem.

A Fradi késve tartott sajtótájékoztatót

Három héttel ezelőtt a Ferencváros került hasonló helyzetbe, mint a Liverpool. A Fradi akkor Genkbe utazott, de késett a járata. Végül Robbie Keane vezetőedző és Toon Raemaekers másfél órás késéssel tartott sajtótájékoztatót, eleget téve ezzel az UEFA előírásának.