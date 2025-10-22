RETRO RÁDIÓ

Szoboszlai miatt súlyos büntetést úszhat meg a Liverpool a BL-ben

Hiába várták Frankfurtban a magyar focistát és edzőjét. Szoboszlai Dominik nyilatkozata a legjobbkor jöhet.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.22. 13:30
Szoboszlai Dominik bl Liverpool

Szokatlan módon vezették fel az Eintracht Frankfurt-Liverpool meccset a Bajnokok Ligájában. A szerdai találkozó előtt kedd este kötelező sajtótájékoztatót kellett volna tartania Németországban a Poolnak, az angolok azonban odahaza a repülőtéren vesződtek. Óriási csúszással tudtak csak elindulni, így az esemény - melyen Arne Slot menedzser mellett Szoboszlai Dominik válaszolt volna az újságíróknak - elmaradt. Mivel a sajtótájékoztatót késve sem tartották meg, az UEFA akár pénzbüntetéssel is sújthatja a Vörösöket.

Szoboszlai Dominik és társai késve indultak el Liverpoolból
Szoboszlai Dominik és társai késve indultak el Liverpoolból Fotó: Liverpool FC

Az Európa Labdarúgó-szövetség kimondja, a nemzetközi kupameccsek előtti napon a vendégeknek a találkozó helyszínén legkésőbb este az edző mellett egy játékossal sajtótájékoztatót kell tartaniuk. Amennyiben ez elmarad, a vétkes klubot megbüntethetik.

Szoboszlai Dominik bevetette magát

Noha Frankfurtban nem válaszolhatott az újságírók kérdésére, a gárda magyar játékosa Liverpoolban a reptéri várakozás közben adott interjút a helyieknek. Ki tudja, lehet emiatt megkegyelmez az UEFA a csapatnak. Szoboszlai nyilatkozatában kijelentette, sosem volt még ilyen rossz szériában az adott csapatával.

Azt hiszem, ilyen még soha nem történt a karrieremben, de sok srác pályafutásában sem, hogy négyszer egymás után kikaptunk. Szóval most együtt kell maradnunk – ez a legfontosabb. Sok megbeszélésünk volt, sokat beszélgettünk egymással, de a legfontosabb, hogy együtt maradjunk. 

"Mert jó időkben könnyű együtt maradni, de amikor nehéz helyzet van, akkor igazán fontos, hogy egységesek maradjunk. Úgy gondolom, készen állunk arra, hogy megfelelően reagáljunk a helyzetre szerdán"

- idézi az Origo Szoboszlait, aki szerint legutóbb, a Manchester United ellen helyzeteik ugyan voltak, szerencséjük azonban nem.

A Fradi késve tartott sajtótájékoztatót

Három héttel ezelőtt a Ferencváros került hasonló helyzetbe, mint a Liverpool. A Fradi akkor Genkbe utazott, de késett a járata. Végül Robbie Keane vezetőedző és Toon Raemaekers másfél órás késéssel tartott sajtótájékoztatót, eleget téve ezzel az UEFA előírásának.

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?

Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu