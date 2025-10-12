Szoboszlait cserben hagyták a társai; csúnyán beszóltak a magyar futballsztárnak

Noha a héten a magyar válogatott már Telkiben készült az októberi világbajnoki selejtezőkre, a Liverpool utóbbi vereségsorozata miatt még Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos angliai teljesítményének visszhangja foglalkoztatta leginkább az olvasóinkat.

Míg Szoboszlai Dominik (balra) és Kerkez Milos itthon készültek a válogatottal, Liverpoolban ítéletet mondtak róluk Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport

Az alábbiakban ízelítőt adunk a Metropol három legtöbb olvasót vonzó sporthíréből az október 6. és 12. közötti hétről. Íme, a heti top!

Szoboszlai Dominik hálátlan helyzetbe került

Egymást érik az Arne Slot vezetőedzőt és játékosait illető kritikák, mióta sorozatban három vereséget szenvedett a Liverpool angol bajnokcsapata, amelyet nyáron további közel 500 millió euróból „erősítettek meg” a kubvezetők. A legutóbbi, Chelsea elleni 1-2 után kijelenthető: gyakorlatilag Szoboszlai Dominik az egyetlen mezőnyjátékos, akinek a teljesítménye még a gyengébb periódusban is elfogadható maradt, míg a csapat többi tagja rendre cserben hagyta őt.

Szinte mindenki egyetért abban, hogy a Poolnál sürgős változtatásokra van szükség. A hálátlan helyzetbe került magyar középpályás mellett sem Florian Wirtz, sem Alexis Mac Allister nem képes végigjátszani egy teljes mérkőzést úgy, hogy támadásban és védekezésben egyaránt maximálisan teljesítsen. A csatársorban Cody Gakpo és Hugo Ekitiké még részben aktívan részt vesz a védekezésben és a letámadásban is, azonban Mohamed Szalah és Alexander Isak teljesen reménytelen ezen a téren. A védelemben pedig túl sok a gyenge pont, míg Slot talán túlságosan is ragaszkodik néhány emberéhez – itt említhető például Szalah, Wirtz és Kerkez Milos.

Kerkez Milosnak beszólt az angol legenda

Csípős kritikát fogalmazott meg Kerkez Milosról egy angol focilegenda. Gary Neville – akit a Premier League történetének egyik legnagyobb védőjeként tartanak számon – korántsem volt lenyűgözve a magyar balhátvéd Chelsea ellen nyújtott teljesítményétől. Pedig Kerkez az egyetlen játékos, aki ebben a szezonban a legtöbbször, mind a 11 találkozón játszott a Poolban, csak hát többször csalódást keltő teljesítményt nyújtva.