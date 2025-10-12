Szoboszlait cserben hagyták a társai; csúnyán beszóltak a magyar futballsztárnak

Ezek voltak a Metropol legnépszerűbb sporthírei a héten. Szoboszlai Dominik a Liverpool egyetlen valamirevaló focistája; Kerkez Milos céltábla lett; ítéletet mondtak a magyar Premier League-sztárokról.
Noha a héten a magyar válogatott már Telkiben készült az októberi világbajnoki selejtezőkre, a Liverpool utóbbi vereségsorozata miatt még Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos angliai teljesítményének visszhangja foglalkoztatta leginkább az olvasóinkat.
Az alábbiakban ízelítőt adunk a Metropol három legtöbb olvasót vonzó sporthíréből az október 6. és 12. közötti hétről. Íme, a heti top!
Egymást érik az Arne Slot vezetőedzőt és játékosait illető kritikák, mióta sorozatban három vereséget szenvedett a Liverpool angol bajnokcsapata, amelyet nyáron további közel 500 millió euróból „erősítettek meg” a kubvezetők. A legutóbbi, Chelsea elleni 1-2 után kijelenthető: gyakorlatilag Szoboszlai Dominik az egyetlen mezőnyjátékos, akinek a teljesítménye még a gyengébb periódusban is elfogadható maradt, míg a csapat többi tagja rendre cserben hagyta őt.
Szinte mindenki egyetért abban, hogy a Poolnál sürgős változtatásokra van szükség. A hálátlan helyzetbe került magyar középpályás mellett sem Florian Wirtz, sem Alexis Mac Allister nem képes végigjátszani egy teljes mérkőzést úgy, hogy támadásban és védekezésben egyaránt maximálisan teljesítsen. A csatársorban Cody Gakpo és Hugo Ekitiké még részben aktívan részt vesz a védekezésben és a letámadásban is, azonban Mohamed Szalah és Alexander Isak teljesen reménytelen ezen a téren. A védelemben pedig túl sok a gyenge pont, míg Slot talán túlságosan is ragaszkodik néhány emberéhez – itt említhető például Szalah, Wirtz és Kerkez Milos.
Csípős kritikát fogalmazott meg Kerkez Milosról egy angol focilegenda. Gary Neville – akit a Premier League történetének egyik legnagyobb védőjeként tartanak számon – korántsem volt lenyűgözve a magyar balhátvéd Chelsea ellen nyújtott teljesítményétől. Pedig Kerkez az egyetlen játékos, aki ebben a szezonban a legtöbbször, mind a 11 találkozón játszott a Poolban, csak hát többször csalódást keltő teljesítményt nyújtva.
A Manchester United ikonja pedig nem finomkodott a szavaival, amikor Kerkezt kritizálta:
„Őszintén szólva, a Kerkez srác jelenleg úgy néz ki, mint egy ifijátékos. Tudom, hogy jó játékos, de mintha az ificsapatban, vagy az U21-eseknél játszana. Olyan naivnak tűnik, úgy néz ki, mint egy kisbaba” – fogalmazott Neville.
A Liverpool Echo szerkesztői a válogatott szünetet kihasználva értékelték az angol bajnokcsapat játékosainak eddigi teljesítményét a szezonban. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is megkapta a saját ítéletét. A helyi portál szerint Szoboszlai kapta a legmagasabb, 7,1-es összesített osztályzatot a szezon eddigi mérkőzéseit figyelembe véve – igaz, „elsősorban a rögtönzött jobbhátvédként nyújtott teljesítményének köszönhetően”.
Kerkez viszont hátulról a második 5,5-tel (nála gyengébbre csak Mac Allistert értékelték a csapatból).
„Túlságosan is igyekezett lenyűgözni mindenkit az első hetekben, és ennek következtében az önbizalma is megcsappant” – írták a magyar válogatott balhátvédről.
