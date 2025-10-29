Rendkívüli megbeszélést hívtak össze a Fradinál, Robbie Keane azonnali választ vár

Volt egy kemény megbeszélés a hazai csapatnál a szerdai FTC-Békéscsaba MOL Magyar Kupa-mérkőzés (20:00, tv: M4 Sport) előtt. Erről a címvédő Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane beszélt. Az ír szakember szerint jól ment a tanácskozás a játékosokkal, akiktől már az esti meccsen várja a választ.

Robbie Keane válaszokat vár a kemény megbeszélés után Fotó: Mediaworks

Robbie Keane feldúltan nyilatkozott a ZTE ellen elszenvedett 2-1-es bajnoki vereség után, és azt mondta, egyetlen játékosa sem érdemelte meg, hogy a pályán legyen.

Semmi futás, semmi presszing nem volt a játékunkban. Ez, úgy gondolom, hogy elfogadhatatlan. Nem akarok olyan csapatot, amelyik kizárólag az Európa Ligában teljesít. Ott esetleg képes jól játszani erős, remek csapatok ellen, aztán itthon, a bajnokságban semmi. Ha ez nem változik meg, akkor keresek olyan játékosokat, akik hajlandóak a bajnokságban is futballozni

– mondta még a hétvégén a szakember.

Robbie Keane várja a választ

Robbie Keane a Békéscsaba elleni kupameccs előtt egy kemény megbeszélésen van túl.

– Ugyanazzal a mentalitással kell játszanunk minden mérkőzésen, nem számít ki az ellenfél, legyen szó akár az UEFA Európa Ligáról, akár a bajnokságról, akár a kupáról. Ez kell a győzelemhez, harcolni minden egyes találkozón. Ez az, amit nem tettünk meg vasárnap, de ezt tudják a srácok is.

Volt egy kemény megbeszélésünk, ami teljesen jól ment, de most várom a választ. Profi teljesítményt, sok energiát várok el a csapattól ezen a mérkőzésen, amit meg kell nyerni.

– nyilatkozta a fradi.hu-nak a vezetőedző. Hozzátette, az ellenfélnek ezek a találkozók egy döntővel érnek fel, ezért is kötelező a kemény munka.

Bármi is történik, ez a futball alapja. És persze azzal a minőséggel, amit képviselünk, meg is kell mutatnunk. A srácok meg akarják mutatni, hogy mi az, ami nem sikerült az előző mérkőzésen. Meg akarják mutatni. Szóval itt a lehetőség. A futballban az a jó, hogy mindig van egy újabb mérkőzés

– fogalmazott Robbie Keane.