Robbie Keane nem titkolózik; liverpooli megfigyelő jelentkezett be a Fradi-meccsre

Csütörtökön a Genk ellen játszott Európa-liga-mérkőzést a Ferencváros. A meccset megelőző sajtótájékoztatón a Fradi edzője, Robbie Keane elmondta, miért ismeri olyan jól a belga focit. Az ír szakember nyilatkozatáról ezen a linken olvashatsz többet.

A Robbie Keane vezette Fradi négy ponttal áll az Európa-liga főtábláján / Fotó: TumbaszHedi

Liverpooli játékosmegfigyelő is részt vett a csütörtöki Genk-Fradi Európa-liga találkozón. Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin angol bajnokcsapata kinézte magának a belgák 17 éves szupertehetségét, Kostas Karetsast. Az elsősorban támadó középpályásként vagy szélsőként bevethető Karetsas tavaly csodagyerekként robbant be belga nevelőegyesületénél, miután 2023 elején visszatért az Anderlecht akadémiáján töltött évei után – a részletekről ezen a linken olvashatsz.

Örményországot fogadja, majd három nappal később, október 14-én, 20.45-től Portugáliában lép pályára a magyar válogatott. Marco Rossi szövetségi kapitány a keddi sajtótájékoztatón olvasta fel a keretét, de Kerkez Milos és Vitális Milán nevét kifelejtette, nem említette őket. Szabó Gergő sajtófőnök helyesbített, és tette hozzá, hogy természetesen mindketten tagjai a magyar válogatott keretének – bővebben ezen a linken olvashatsz a szövetségi kapitány bakijáról.