Káromkodva búcsúztak az Újpesttől, nem maradt csendben az edző

Megint nem tudott nyerni a lila-fehér csapat az NB I-ben. A Puskás-Újpest meccs után a szurkolók már ítéletet mondtak.
Unalmas, gól nélküli meccset játszott a labdarúgó NB I-ben a liga két rossz formában lévő csapata. A Puskás-Újpest meccs előtt mindkét vezetőedző állása veszélyben volt, kérdés, hogy a 0-0 után Hornyák Zsolt vagy Damir Krznar nyugodhat-e meg?
A hetek óta pocsék formában lévő, a kupából is búcsúzó Újpest szurkolói a meccsen, s a lefújás után nem finomkodtak.
K*rvagyenge
- ezzel a szóval minősítették a látottakat, és saját csapatukat.
A lilák mestere mindenesetre pozitívummal kezdte az értékelést.
Annak örülök, hogy végre nem kaptunk gólt. Az viszont baj, hogy az utolsó 10 percben már támadni sem tudtunk. Pedig nem döntetlenért focizunk, hanem győzelemért. Jókor jön a válogatott szünet, hogy rendezzük sorainkat
- mondta Damir Krznar, aki továbbra sem érezheti magát biztonságban.
