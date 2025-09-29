„Varga Barnabás a legjobb itthon" - kalapot emelt a győri legenda a Fradi előtt

A két zöld-fehér együttes rangadóját követően az élvonalban egyedüli veretlen Ferencváros feljött a második helyre, míg az ETO FC Győr az ötödik pozícióból várják a folytatást.

ETO FC Győr-Fradi: Varga Barnabás kirobbanó formában játszik Fotó: Nemzeti Sport

Pedig egész héten ezt mondogattam: hamm, bekapunk FTC! Tévedtem, és ennek oka az, hogy el kell ismernem, a Fradi jobb csapat. Értem ez alatt az erőnlétét, játékosállományának minőségét és főleg helyzetkihasználási hatékonyságát

– nyilatkozta a Metropolnak a 72 esztendős egykori győri legenda, Póczik József. A Győrrel az 1981/1982-es és az 1982/1983-as kiírásban aranyérmes Póczik szerint a kétgólos különbségen nincs mit magyarázni, az ugyanis fedi a reális erőviszonyokat.

ETO FC Győr-Fradi: Varga a legjobb

Persze a Fradi-védelem a csütörtöki, Viktoria Plzen elleni Európa-liga találkozójához hasonlóan elkövetett meglepő hibákat, de Vitális Milánéknak a kínálkozó gólszerzési esélyekkel nem sikerült élniük. Ennek az lehet a fő oka, hogy a támadó trióban Ahmed Benbouali és Claudiu Bumba mellett a jobb oldalon egyelőre nincs gólveszélyes csatár.

Robbie Keane FTC-edző szerencsés, elemzett tovább Póczik, hiszen az első félidőhöz képest olyan csatárokhoz nyúlhatott mint Varga Barnabás és Lenny Joseph, akik minősége meghaladja a győri támadókét.

Varga a magyar élvonal legkiválóbb futballistája. Miután pályára lépett, csak idő kérdése volt, hogy mikor talál be. Mindig jókor van jó helyen, és ezt vasárnapi fejesével szintén igazolta. Sajnálatos és jelentős hátrány, hogy eltiltása miatt október 11-én hiányozni fog a válogatottból az Örményország elleni budapesti vb-selejtezőn

– vélekedett Póczik.

Az NB I állása a 8. forduló után: 1. Paks 18 pont 2. FTC 14 (7 mérkőzés) 3. DVSC 14 ...5. ETO FC 12 (7 mérkőzés)



