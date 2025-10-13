Felcsillant a remény, hogy leküzdi a kórt a magyar sportlegenda, aztán jött a kegyetlen halálhír

Ahogy arról korábban beszámoltunk, 58 éves korában elhunyt az újpesti vívás kiemelkedő egyénisége, a kétszeres olimpiai ezüstérmes kardvívó, Köves Csaba. A lila-fehéreknél egykori csapattársa, Szabó Bence olimpiai bajnok felidézte: Csabára az élet minden területén lehetett számítani.

Szabó Bence olimpiai bajnok felidézte: Köves Csabára az élet minden területén lehetett számítani Fotó: Saját

Másfél éve tudta, hogy gyógyíthatatlan beteg, de példás akaraterővel küzdött az elmúlás ellen. Gedővári Imre 1989-es válogatottból történt távozása után ő lépett a helyébe nemzeti együttesünkben. Az 1992-es és 1996-os olimpián kitett magáért az ezüstérmes kollektívában, nyert két vb-t is. Nem is olyan régen még a Dózsával szerzett öt BEK-diadalunkat ünnepeltük. Emlékét örökre megőrzöm

– mondta Szabó.

Pézsa Tibor, az 1964-es tokiói olimpia kardbajnoka úgy fogalmazott:

A maga korának kiemelkedő fizikai adottságú versenyzőjének számított, az évek során szép lassan minden olyan technikai elemet elsajátított, amit egy kardvívónak tudni érdemes. Dinamikája lenyűgözött, mert bár remek testi felépítése valóban unikumnak számított, igen lazán vívott, a csak rá jellemző vagánysággal osztogatta a tusokat.

Köves Csaba számára tavaly felcsillant a remény

A magyar kardvívásnak edzőként és szövetségi kapitányként egyaránt olimpiai, világ- és Európa-bajnoki első helyeket szállító Decsi András 1993 és 2000 között Köves újpesti klubtársa volt.

Barátok voltunk, a házasságkötésére is meghívott. A későbbiek során végzetes betegségével tisztában volt. Tavaly felcsillant annak reménye, hogy leküzdi a kórt, akkor valósággal kivirult, aztán jött a kegyetlen halálhír.

Decsi sohasem feledi azokat az alkalmakat, amikor baráti társaságban Köves Csabával együtt pókereztek.



