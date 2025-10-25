RETRO RÁDIÓ

A végére már Orbán Willi sem kellett, totális kiütés a Lipcse meccsén

Ahogy azt már megszokhattuk, az RB Leipzig két magyarral a kezdőcsapatban látogatott az Augsburg együtteséhez a Bundesliga 8. fordulójában. Gulácsi Péter és Orbán Willi együttesénél kiszakadt a gólzsák, 6-0-ra kiütötte ellenfelét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.25. 18:02
Gulácsi Péter Lipcse Willi Orbán

Az RB Leipzig két magyar válogatott játékossal a kezdőcsapatban lépett pályára az alsóházi Augsburg vendégeként a Bundesliga 8. fordulójában. Gulácsi Péter végigvédte a találkozót, míg  Orbán Willit a 70. percben lecserélte Ole Werner vezetőedző. A lipcseiek remek teljesítményt nyújtva, fölényes 6–0-s győzelmet arattak, és magabiztosan vitték el a három pontot WWK Arénából.

Gulácsi Péter együttese 6-0-ra győzött Augsburgban
Gulácsi Péter együttese 6-0-ra győzött Augsburgban / Fotó: Adam Pretty

Remekül kezdte a mérkőzést a Leipzig. A 22 percben már 3-0-ás előnyben voltak, Diomande,Romulo Cardoso és Nusa egyéni villanásainak köszönhetően. A Lipcse azonban nem állt meg, a 38. percben Baumgartner növelte tovább csapata előnyét, így a vendég együttes 4-0-ás vezetéssel vonult a félidőre. A RB Leipzig esélyt sem adott az Augsburgnak, folyamatosan rohamozta a kapujukat, aminek meg is lett az eredménye, Ouedraogo és Lukeba góljainak köszönhetően a Lipcse 6-0-ra kiütötte ellenfelét. 

Gulácsi Péterék a német kupában folytatják 

Gulácsi Péter és Orbán Willi csapata legközelebb október 28-án (20:45) a német harmadosztályú, Cottbus együtteséhez látogatnak. 

 

