„Itthon azt mondták, hagyjam abba” – A Fradi ellenfelénél máig visszavárják a magyar futballhőst

Gyimesi László figyelemmel követi hajdani belga klubját. A Honvéd legendás középpályása döntetlent szimatol a Genk-Fradi meccsre az Európa-ligában.
A cseh Plzen elleni bravúros pontmentés (1-1) után, csütörtökön (21.00, tv: M4 Sport) újabb kemény dió vár a Ferencváros labdarúgócsapatára Genkben, az Európa-liga főtáblájának második fordulójában. A belga klub egykori magyar sztárja, Gyimesi László a két évvel ezelőtti, Konferencia-ligában lejátszott Genk-Fradi meccsel (0-0) ellentétben most nem tud elutazni az El-mérkőzésre, és most is döntetlent jósol a hasonló játékerejű csapatok összecsapására.
A Honvéddal ötszörös magyar bajnok, kupagyőztes Gyimesi László lapunknak elmondta: máig tartja a kapcsolatot a genkiekkel – legyen szó hajdani játékostáráról vagy akár a régi szurkolókról –, és figyelemmel követi az általa négy évig (1988-92) szolgált belga klub mai csapatát is.
Közel azonos erősségűnek érzem a Genket és a Fradit.
Két évvel ezelőtt a helyszínen néztem meg a meccsüket, most viszont az MLSZ-ellenőri feladatom miatt nem tudok elutazni. Amennyire tudom, követem a Genket, amely az előző fordulóban Glasgow-ban győzte le 1-0-ra a Rangerst, ami szép siker, de ettől még a Fradi jó lehet egy pontra a csütörtöki meccsen – mondta a 12-szeres magyar válogatott Gyimesi, akit az esélyek után a belgiumi éveiről kérdeztünk.
– Csupa szép emléket őrzök arról az időszakról. Itthon 30 éves koromban azt mondta nekem a Honvéd elnöke, hogy hagyjam abba, én meg így válaszoltam: ’Isten ments’! Sikerült is utána még négy szezont lehúznom a Genkben. Sőt, összesen kilenc évig éltem Belgiumban, még egy teniszközpontot is vezettem. Amikor ’88-ban kimentem, az első két hónapban a csapattársam, Ronny Gaspercic (a Genk belga válogatott kapusa volt – a szerző) családjának szállodájában laktam, akivel máig tartom a kapcsolatot, éppen úgy, mint a klub jelenlegi vezérigazgatójával, Erik Geritsszel, aki az én időszakomban került hozzánk fiatal játékosként – idézte föl Gyimesi, hozzátéve: az ottaniak kedvessége is hozzájárult ahhoz, hogy mindig örömmel emlékszik vissza a Belgiumban töltött éveire.
– Amikor kijött utánam a család és találtunk egy házat, a szomszédság már az első este köszöntött minket és felajánlották, hogy mindenben segítenek. Ők azonnal befogadtak, de én is mindent megtettem ezért, hiszen a vidámság és a nyitottság az alaptermészetemhez tartozik. Pedig eleinte egy szót sem beszéltünk flamandul. Aztán persze elsajátítottam a nyelvjárást, ami alapszinten máig megy, ahhoz viszont, hogy a szleng is visszajöjjön, azért mindig kell egy-két nap. Ezért is sajnálom, hogy most a nyugdíjasként végzett MLSZ-ellenőri feladatom miatt ki kell hagynom a genki utat. Jó lett volna Martos Győzőékkel együtt megint megszállni Ronny Gaspercic szállodájában, és újra találkozni, beszélgetni a régi ismerősökkel és játékostársakkal – mondta el Gyimesi László a Metropolnak.
