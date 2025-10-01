„Itthon azt mondták, hagyjam abba” – A Fradi ellenfelénél máig visszavárják a magyar futballhőst

A cseh Plzen elleni bravúros pontmentés (1-1) után, csütörtökön (21.00, tv: M4 Sport) újabb kemény dió vár a Ferencváros labdarúgócsapatára Genkben, az Európa-liga főtáblájának második fordulójában. A belga klub egykori magyar sztárja, Gyimesi László a két évvel ezelőtti, Konferencia-ligában lejátszott Genk-Fradi meccsel (0-0) ellentétben most nem tud elutazni az El-mérkőzésre, és most is döntetlent jósol a hasonló játékerejű csapatok összecsapására.

Gyimesi Lászlót csupa szép emlék köti Belgiumról, ahol ikszet vár a Genk-Fradi El-meccsen. Fotó: Kovács Péter/Nemzeti Sport

A Honvéddal ötszörös magyar bajnok, kupagyőztes Gyimesi László lapunknak elmondta: máig tartja a kapcsolatot a genkiekkel – legyen szó hajdani játékostáráról vagy akár a régi szurkolókról –, és figyelemmel követi az általa négy évig (1988-92) szolgált belga klub mai csapatát is.

Két éve ott volt, most kihagyja a Genk-Fradit

Közel azonos erősségűnek érzem a Genket és a Fradit.

Két évvel ezelőtt a helyszínen néztem meg a meccsüket, most viszont az MLSZ-ellenőri feladatom miatt nem tudok elutazni. Amennyire tudom, követem a Genket, amely az előző fordulóban Glasgow-ban győzte le 1-0-ra a Rangerst, ami szép siker, de ettől még a Fradi jó lehet egy pontra a csütörtöki meccsen – mondta a 12-szeres magyar válogatott Gyimesi, akit az esélyek után a belgiumi éveiről kérdeztünk.

– Csupa szép emléket őrzök arról az időszakról. Itthon 30 éves koromban azt mondta nekem a Honvéd elnöke, hogy hagyjam abba, én meg így válaszoltam: ’Isten ments’! Sikerült is utána még négy szezont lehúznom a Genkben. Sőt, összesen kilenc évig éltem Belgiumban, még egy teniszközpontot is vezettem. Amikor ’88-ban kimentem, az első két hónapban a csapattársam, Ronny Gaspercic (a Genk belga válogatott kapusa volt – a szerző) családjának szállodájában laktam, akivel máig tartom a kapcsolatot, éppen úgy, mint a klub jelenlegi vezérigazgatójával, Erik Geritsszel, aki az én időszakomban került hozzánk fiatal játékosként – idézte föl Gyimesi, hozzátéve: az ottaniak kedvessége is hozzájárult ahhoz, hogy mindig örömmel emlékszik vissza a Belgiumban töltött éveire.