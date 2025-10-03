RETRO RÁDIÓ

„Hiba nélkül játszottak” – egy hét alatt óriásit javult a Fradi

A magyar rekordbajnok fontos idegenbeli győzelmet aratott az Európa-ligában. Varga Barnabás fejjátéka és a kiemelkedő védekezés volt a Fradi genki győzelmének kulcsa.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.03. 13:30
Módosítva: 2025.10.03. 13:38
Varga Barnabás UEFA Európa-Liga Fradi

Varga Barnabás fejesgóljának köszönhetően a Genk–Fradi Európa-liga-találkozó vendéggyőzelemmel zárult. Ezzel az 1-0-s sikerrel a zöld-fehérek fontos lépést tettek a továbbjutás felé. Megmutatjuk, mi vezetett a Ferencváros diadalához, és hogyan látták mindezt a belgák. A Ferencváros a Diósgyőr és a Plzen elleni döntetlenek után két magabiztos győzelemmel (Győr, Genk) jelezte, egy hét alatt óriásit javult a formája.

Genk-Fradi: Varga Barnabás megállíthatatlan, Belgiumban is megvillant
Genk–Fradi: Varga Barnabás megállíthatatlan, Belgiumban is megvillant Fotó: Photonews

Genk–Fradi: Varga Barnabás dominált a levegőben

A magyar válogatott bomba formában játszó csatárára a belgáknak sem volt ellenszere: Varga 15 fejpárbajból 11-et megnyert, amivel magasan kiemelkedett a mezőnyből. A zöld-fehérek többi játékosa inkább a földön nyújtott maradandót – Tóth Alex, Naby Keita és Cadu is fontos párharcokat nyert meg, jeleskedtek ebben a mutatóban.

Stabilitás a középpályán

Robbie Keane a már megszokott, előre tolt szélsővédős felállást alkalmazta Belgiumban is. Ez azt jelentette, hogy Jonathan Levi, Tóth Alex és Naby Keita figyelme a pálya közepére fókuszálódhatott, ahol rendre emberfölényes szituációkat alakítottak ki, és fordultak át védekezésből támadásba.

A Fradi védelme remekelt

A Gartenmann–Raemaekers–Cissé hármas a szezon egyik legkiemelkedőbb védőteljesítményét hozta a Genk ellen. Gyakorlatilag 90 percig hiba nélkül játszottak, ami még inkább dicséretre méltó annak fényében, hogy a belgák sokkal többet birtokolták a labdát, így egy pillanat erejéig sem lankadhatott a védősor figyelme.

A Genk nem tudta tartani a tempót

A Ferencvárosnak nem volt válasza a Genk kezdeti rohamára, de idővel fokozatosan ki-ki merészkedtek a magyarok. Ez részben azért volt, mert a hazaiak engedték. Thorsten Fink csapata nem volt képes tartani a kezdeti tempót, így az első játékrész végére a Genk kénytelen volt átadni az irányítást az FTC-nek

– olvasható a Sporza elemzésében.

A Fradi legközelebb október 23-án, 18.45-kor folytatja az Európa-liga- menetelését az osztrák Salzburg otthonában.

A Fradi az Európa-ligában

menetrend, keret, pénzdíj

 

