Dibusz után újabb Fradi-focista hagyta ott a válogatottat

Egymás után dőlnek ki a Ferencváros labdarúgói a közelgő világbajnoki selejtezők előtt. Dibusz Dénes a magyar, Callum O'Dowda pedig az ír válogatottból marad ki sérülés miatt. Sőt, hasonló a helyzet a Fraditól az orosz Akronhoz kölcsönadott örmény válogatott szélső, Edgar Szevikjan esetében is a mieink szombati ellenfelénél.

A Fradi ír edzője, Robbie Keane (a hátérben) után az ír válogatott szövetségi kapitánya sem számíthat O'Dowdára (Fotó: Laszlo Szirtesi / Getty Images)

A legújabb Fradi-sérült O'Dowda mellett a korábban a magyar válogatottsággal is hírbe hozott Sammie Szmodics sem vethető be az ír válogatottban, amely a Portugália és az Örményország elleni mérkőzésekre készül.

Nem épült fel a Fradi ír válogatott légiósa

A 30 éves, 32-szeres válogatott O’Dowda 2024 novembere után térhetett volna vissza a nemzeti csapatba – emelte ki a Magyar Nemzet. Őt a múlt csütörtöki, Genkben megnyert Európa-liga-meccs 53. percében kellet lecserélni sérülés miatt, majd kimaradt Robbie Keane vezetőedző keretéből a Paks elleni vasárnapi 2-2-es bajnokin.

Most pedig kiderült: Heimir Hallgrímssonnak, az írek izlandi szövetségi kapitányának is el kell tekintenie a játékától, noha tavaly november (az Anglia elleni 0-5-ös Nemzetek Ligája-kudarc) óta először hívta meg újra a válogatott keretbe.

A F jelű vb-selejtezőcsoport állása: 1. Portugália 6 pont, 2. Örményország 3, 3. Magyarország 1 (4-5), 4. Írország 1 (3-4).

A hátralévő meccsek: október 11., 18.00: Magyarország-Örményország, 20.45: Portugália-Írország; október 14., 20.45: Portugália-Magyarország, Írország-Örményország; november 13., 18.00: Örményország-Magyarország, 20.45: Írország-Portugália; november 16., 15.00: Magyarország-Írország, Portugália-Örményország.